В Петербурге принц Аль Сауд перестал скрывать свое раздражение

Растущие экономики, как показывают расчеты, сумеют поглотить дополнительные баррели, не вызывая потрясений на рынке.
Хотя главным событием второго дня ПМЭФ официально считалась дискуссия о национальных целях развития с участием таких бонз, как глава ЦБ Эльвира Набиуллина, замглавы АП Максим Орешкин и министр финансов Антон Силуанов, настоящий аншлаг наблюдался в соседнем помещении, где гостей собирал вице-премьер Александр Новак. По его приглашению в Питер приехали министры энергетики Саудовской Аравии, ОАЭ и Венесуэлы, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, а также генсек ОПЕК.
Александра Новака и его королевское высочество, представителя правящей династии Саудовской Аравии Абдулазиза Аль Сауда (которого, естественно, сопровождала внушительная свита) сразу же окружила огромная толпа российских и иностранных журналистов. Из-за этого ажиотажа сессия не могла начаться более 15 минут, и потерявшему терпение Сергею Брилеву, выступавшему в качестве модератора дискуссии, пришлось чуть ли не силой оттаскивать репортеров от ньюсмейкеров.
Впрочем, такой интерес был вполне объясним. 2 июня в Эр-Рияде состоялось заседание ОПЕК+, на котором одновременно с решением о продлении нефтяной сделки картеля на весь 2025 год был согласован постепенный отказ от добровольных ограничений, которые взяли на себя некоторые страны, в первую очередь Россия и Саудовская Аравия. Увеличение добычи, как ожидается, начнется с октября 2024 года и продлится в течение четырех кварталов. Всего на рынок может дополнительно выйти 2,2 млн баррелей в сутки.
Абдулазиз аль Сауд не скрывал своего раздражения тем, как эта новость была интерпретирована некоторыми СМИ и экспертами. "Сразу после заседания ОПЕК+, некоторые уважаемые банки, в частности, Голдман Сакс напечатали 2 страницы текста, на которых 7 раз упомянули о том, что речь идет о давлении в сторону снижения цен. Это неверная интерпретация событий", - совсем не по-королевски кипятился его королевское высочество. Он подчеркнул, что ОПЕК+ - это не та организация, а Саудовская Аравия - не та страна, которая может поддаться какому-то внешнему воздействию. "Так это не работает", - заявил г-н аль Сауд. По его словам, решение о постепенном увеличении добычи связано отнюдь не с желанием насолить США (дело в том, что снижение мировых цен ограничит инвестиции в дорогостоящие проекты - в частности, в американскую сланцевую нефть). А с прогнозируемым увеличением потребления и внутренними задачами Саудовской Аравии. Растущие экономики, как показывают расчеты, сумеют поглотить дополнительные баррели, не вызывая потрясений на рынке.
Александр Новак, а также директор РФПИ Кирилл Дмитриев солидаризировались с мнением принца. Новак напомнил, что раньше существовала теория "пик ойл", которая провозглашала, что мировая добыча достигнет пика в 2000 году, после чего начнется неизбежный спад. Однако эти прогнозы не сбылись. Сейчас многие продвигают теорию "пик спроса" и ожидают падения потребления. Однако, по мнению Новака, предпосылок к этому нет: в ближайшие 20 лет ожидается удвоение мирового ВВП, а это потребует более высокого потребления. Кроме того, много энергии необходимо для развития цифровых технологий. Уже сейчас через имейл ежесуточно передается 281 млрд сообщений. "Мы не видим падения спроса", - подчеркнул Новак.
Вице-премьер подчеркнул, что российская энергетика уже адаптировалась к ограничениям и вызовам, с которыми столкнулась после начала СВО. "Российский ТЭК не только сохранил устойчивость, но и обеспечил потребности российской экономики в полном объеме. Примерно 20% ВВП в прошлом году - это энергетический сектор и порядка 30% налоговых доходов в бюджет", - рассказал Новак. Он признал, что доходы от энергоресурсов "несколько ниже, чем раньше".
Однако выпадение компенсируется диверсификацией - растут поступления от других отраслей, несырьевого сектора, со знанием дела объяснил вице-премьер.
Ведущий попытался выбить Новака из колеи вопросом про газ, но также не преуспел. Чиновник пояснил, что с этим топливом тоже все будет в порядке: через 20 лет он сравняется с нефтью в мировом энергобалансе. Попытки искусственно регулировать газовый рынок, в том числе европейский, по его словам, приводят к росту цен. "С точки зрения баланса спроса и предложения ничего не изменилось. Просто маржа перераспределилась в сторону судостроения и перевозчиков. А платят за это опять-таки потребители", - пояснил Новак. Кирилл Дмитриев рассказал, что из-за роста цен на газ, вызванного отказом от российского топлива, спрос упал на 17%. "Европейская экономика стагнирует"- констатировал он. В РФПИ подчитали, что потери Европы от сокращения импорта газа из РФПИ уже составили 700 млрд евро. А к концу года этот показатель достигнет триллиона.
Елена Егорова
Источник - МК