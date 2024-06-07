Зеленский поздравил Моди с победой на выборах. Индию хотят видеть на саммите мира

Подсчет голосов на выборах в Лок сабху состоялся во вторник, 4 июня.

Премьер-министр Нарендра Моди в среду, 5 июня, заявил, что Индия будет продолжать поддерживать "мир, безопасность и процветание для всех в регионе". Это часть его ответа президенту Украины Владимиру Зеленскому, поздравившему Моди с третьей подряд победой на выборах в Лок сабху - нижнюю палату парламента Индии, сообщают СМИ.

В своем сообщении в соцсети X Моди заявил: "Спасибо, президент @ZelenskyyUa. Индия будет продолжать поддерживать мир, безопасность и процветание для всех в регионе".

Реакция премьера Индии последовала после того, как президент Украины поздравил Моди, который назначен на свой пост на третий срок подряд, с победой на парламентских выборах Национального демократического альянса (НДА), возглавляемого Индийской народной партией - "Бхарата Джаната парти" (БДП).

В своем посте в X Зеленский написал: "Я приветствую успешное проведение крупнейших в мире демократических выборов в Индии. Поздравляем премьер-министра @NarendraModi, БДП и возглавляемый ею НДА с третьей подряд победой на парламентских выборах в Индии. Желаю народу Индии мира и процветания и надеюсь на продолжение сотрудничества между нашими странами".

Подсчет голосов на выборах в Лок сабху состоялся во вторник, 4 июня. По данным Избирательной комиссии Индии, БДП получила 240 мест, что намного меньше, чем в 2019 году, тогда она получила 303 места.

Зеленский также заявил, что все в мире признают роль Индии в международных делах и "с нетерпением ждут встречи на саммите мира в Швейцарии".

"Индию и Украину объединяют общие ценности и богатая история. Пусть наше партнерство и дальше процветает, принося прогресс и взаимопонимание нашим народам. Все в мире признают значимость и вес роли Индии в международных делах. Крайне важно всем нам работать вместе, чтобы обеспечить справедливый мир для всех стран. В связи с этим мы также с нетерпением ждем возможности увидеть Индию на саммите мира", - добавил он.

Ранее, в апреле, министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис объявил, что в июне его страна проведет международную конференцию высокого уровня, на которую будут приглашены более 100 стран, чтобы помочь проложить путь к миру в Украине после более чем двух лет войны.

В мае в МИД Индии подтвердили получение приглашения от Швейцарии. "Мы получили приглашение от швейцарской стороны, нам еще предстоит принять решение об участии", - заявил представитель МИД Рандхир Джайсвал.



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