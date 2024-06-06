Интрига Питерского экономического форума: в каком статусе приехали талибы

Он не лежит прямо на пути этого коридора, но может служить для него дополнительной артерией.

"Талибан" пока остается террористической организацией, запрещенной в России

На брифинге Специального представителя Президента Российской Федерации по Афганистану, директора Второго департамента Азии Министерства иностранных дел Российской Федерации Замира Кабулова рассказали о текущем состоянии российско-афганских отношений.

На Питерский форум пригласили делегацию из Афганистана, но пока не ясно, в каком статусе. Потому что документы, которые юристы готовили два года для исключения "Талибана" (запрещенная в РФ организация) из списка террористических организаций уже поданы президенту РФ для рассмотрения. Об этом рассказал Замир Кабулов: "Не вижу, что наш бизнес рвется в Афганистан. Там действительно есть железнорудные месторождения, но для работы обогатительных перерабатывающих производств нужно много воды, а с ней в Афганистане проблемы. Даже литий не привлекает сейчас российский бизнес". Хотя власти Афганистана стараются сделать все для безопасности внутри страны. Уже транзитом идут фуры из Туркменистана в Иран по территории Афганистана. "Как часть транспортного коридора Север-Юг Афганистан имеет большие перспективы". Он не лежит прямо на пути этого коридора, но может служить для него дополнительной артерией.

В этом году отмечают две большие вехи в российско-афганских отношениях: 105 лет признания Советской Россией независимости страны от Британии и 30 лет вывода советских войск из Афганистана. Замир Кабулов: "МИД работает с организацией ветеранов Афганистана в поиске пропавших воинов и их захоронений на территории Афганистана".

ШОС пока не открыла контактной группы по Афганистану, потому что один из ее членов сомневается в такой необходимости, а в этой организации решения принимаются коллегиально. Замир Кабулов гипотетически не исключает взаимодействия Кабула с ОДКБ, на общей основе борьбы с терроризмом и наркопреступностью. Сейчас идет подготовка к встрече в Дохе с генеральным секретарем ООН 30 июня-1 июля, на которой будут присутствовать и представители нынешней власти в Афганистане. "Если мы вычеркнем "Талибан" (запрещенная в РФ организация) из списка террористов, то Россия как член СБ ООН сможет посодействовать Афганистану в снятии санкций с определенных лиц, находящихся у власти".

Иоанна Ковалева

Источник - МК