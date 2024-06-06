Подозреваемых в теракте в "Крокусе" завербовали через "Телеграм". Как не стать приманкой для миссионеров-экстремистов?

Несколько советов, как не попасть на "удочку" террористов.

Аналитики связывают основную причину привлечения граждан Таджикистана в экстремистские группы с низким уровнем их религиозной осведомленности и обещанием огромных денежных сумм.

Непосредственные исполнители теракта в "Крокус Сити Холле" Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Фаридун Шамсидин на суде; их тоже вербовали через соцсети

Больше двух месяцев прошло с момента совершения террористического акта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве, который привел к гибели 145 человек. Сразу после задержания под давлением и позже в условиях неясных обстоятельств заключения, подозреваемые заявили, что оказались в ловушке, организованной через мессенджер Telegram.

Несколько советов, как не попасть на "удочку" террористов.

Как таджики оказались в ловушке?

Спустя два месяца после инцидента детали расследования того, как подозреваемые попали в ловушку через Telegram, остаются неизвестными.

Между тем суд продлил срок предварительного заключения всех подозреваемых до 22 августа для дальнейшего проведения расследования. Подозреваемые по делу об атаке на "Крокус Сити Холл" сидят в одиночных камерах СИЗО "Лефортово".

"Впоследствии их планировалось перевести в более просторные камеры на двоих или четверых, но приоритетным условием изоляции остается невозможность расположения участников одного дела в одном месте. По одной из версий, такое перераспределение предотвратило возможность самовольного наказания со стороны других заключенных "Лефортово" из мотивов желания справедливости", - сообщает Mash.

Методы вербовки

Согласно данным центров борьбы с экстремистской идеологией, террористические и экстремистские организации, активно действуя в информационном пространстве, занимаются вербовкой молодежи через социальные сети.

Правительство Таджикистана также серьезно обеспокоено этой проблемой. Например, президент Таджикистана Эмомали Рахмон 9 марта текущего года на встрече с активистами, представителями общества и духовенством страны выразил обеспокоенность ростом числа граждан, присоединяющихся к запрещенным группировкам через социальные сети.

"Из-за активной экстремистской пропаганды в социальных сетях и в условиях трудовой миграции количество молодых людей, привлекаемых к экстремистским и террористическим организациям, таким как "Исламское государство" и другим террористическим группировкам, а также их вербовка в зоны конфликтов увеличилось, вызвав серьезную обеспокоенность общества", - заявил глава государства.

В связи с этим Эмомали Рахмон добавил, что "согласно срочным данным, более тысячи лиц, участвовавших в вооруженных столкновениях за границей, были убиты, а тысячи других пропали без вести".

Знаний – ноль, желание получить деньги – большое

Аналитики связывают основную причину привлечения граждан Таджикистана в экстремистские группы с низким уровнем их религиозной осведомленности и обещанием огромных денежных сумм.

Они обращают внимание граждан на то, что не вся информация, начинающаяся в социальных сетях, у словно, с "бисмиллох", имеет отношение к религии и деньги незнакомцы обещают не без корыстной цели.

И именно эти два слабых места бедных и зачастую малограмотных граждан Таджикистана используют пропагандисты экстремистских групп.

Усилиями Всемирного центра по борьбе с экстремистской идеологией (Etidal), в первые три месяца 2024 года Telegram закрыл 445 экстремистских групп и удалил более 16 миллионов экстремистских материалов.

А после нападения на "Крокус Сити Холл" Telegram удалил более 43 миллионов экстремистских материалов.

Однако эксперты считают, что пользователи соцсетей также должны бороться с экстремизмом и предлагают различные инициативы.

Развивайте критическое мышление. Иначе можете угодить в тюрьму

"Азия-Плюс" спросила экспертов - возможно ли распознать материалы с террористическим и экстремистским содержанием в социальных сетях обычному обывателю и как можно избежать ловушек пропагандистов.

Рустам Гулов, эксперт по новым технологиям, говорит, что пользователи социальных сетей должны научиться критически мыслить. К любой информации иначально следует относиться с подозрением, особенно к материалам, которые используют религию для призывов к тем или иным действиям.

Также, по словам Гулова, интернет-пользователям лучше не ставить лайки и не оставлять комментарии под постами религиозного характера и не вступать в религиозные дискуссии, так как это показывает их интерес к теме и привлекает внимание пропагандистов и экстремистов.

Кроме того такие посты могут относиться к различным экстремистским или террористическим группам, движениям, в этом случае за лайк вам еще может грозить и уголовная ответственность.

Рустам Гулов подчеркивает, что в ходе обсуждений и дебатов в соцсетях пропагандисты не только узнают уровень знаний пользователей, но и выявляют их слабые места, что облегчает их обман.

Таджикский эксперт советует пользователям соцсетей, столкнувшись с постами экстремистского содержания (даже при подозрении на это), жаловаться модераторам, чтобы этот контент был удален.

Больше полезных сайтов и контента!

Между тем, другой эксперт по новым технологиям Асомиддин Атоев отмечает, что все социальные сети борются с экстремистским контентом: удаляют материалы экстремистского характера и блокируют аккаунты их пользователей.

Но он считает, что отслеживание материалов с террористическим содержанием опасно и предлагает создавать больше полезных сайтов и страниц, где будет публиковаться полезный же для граждан контент.

"Если мы будем выявлять и блокировать все сайты и страницы с экстремистским контентом, то через некоторое время появятся десятки новых сайтов и страниц", - говорит он.

А вот одним из эффективных способов борьбы с экстремистскими группировками является создание альтернативных веб-сайтов и страниц, посвященных новым возможностям и устойчивому развитию: на них должен размещаться контент, который не говорит, что та или иная группа опасна, а предоставляет интересную информацию о преимуществах образования, знания своих прав и новых возможностях.

Атоев подчеркивает, что если доступ к полезным сайтам и страницам увеличится, у многих не будет необходимости присоединяться и следовать за деструктивными сайтами и страницами.

Наказание до пожизненного заключения

Юристы отмечают, что законодательство Таджикистана предусматривает строгое наказание за террористическую и экстремистскую деятельность, а также за их финансирование и агитацию в интернете.

Ранжет Ятимов, юрист общественной организации "Хома" отмечает, что в Уголовном кодексе Республики Таджикистан терроризм и экстремизм классифицированы как тяжкие и особо тяжкие преступления, а при совершении их через интернет применяются усугубляющие обстоятельства наказания.

Он уточняет, что за присоединение, финансирование, спонсирование или пропаганду террористических и экстремистских групп УК предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 25 лет.

К тому же, законодательство Таджикистана ранее допускало применение смертной казни за особо тяжкие террористические преступления, однако с 2004 года в стране введен мораторий на исполнение смертной казни, которая была заменена на пожизненное заключение.

Источник - Азия-Плюс