ВОЗ сообщила о первом случае заражения человека птичьим гриппом А. Он скончался

Хотя источник заражения в данном случае неизвестен, вирусы A (H5N2) были обнаружены у домашней птицы в Мексике

23 мая Национальный координационный центр (НКЦ) по Международным медико-санитарным правилам (ММСП) в Мексике сообщил ВОЗ о подтвержденном смертельном случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A (H5N2), выявленном у 59-летнего жителя страны. Об этом вчера, 5 июня, сообщила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.

"Это первый лабораторно подтвержденный случай заражения человека вирусом гриппа A (H5N2), зарегистрированный во всем мире, и первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H5, зарегистрированный в Мексике. Хотя источник заражения в данном случае неизвестен, вирусы A (H5N2) были обнаружены у домашней птицы в Мексике", - говорится в сообщении.

Согласно международным медико-санитарным правилам, инфицирование человека новым подтипом вируса гриппа А является событием, которое может оказать большое влияние на общественное здравоохранение и о котором необходимо уведомить ВОЗ. Основываясь на имеющейся информации, ВОЗ оценивает текущий риск для населения, связанный с этим вирусом, как низкий.

Отмечается, что у заболевшего было множество сопутствующих заболеваний. Родственники пациента сообщили, что до появления острых симптомов он уже три недели был прикован к постели по другим причинам.

О заражении мексиканца организации сообщили 23 мая. 17 апреля у пациента поднялась температура, развилась лихорадка, появилась одышка, диарея, тошнота и общее недомогание. 24 апреля мужчина обратился в больницу, его госпитализировали, в тот же день он скончался. 22 мая в Национальном центре гриппа Мексики по результатам исследований подтвердили, что мужчина был инфицирован подтипом гриппа A (H5N2).

8 мая образец был отправлен на секвенирование в лабораторию молекулярной биологии возникающих заболеваний Центра исследований инфекционных заболеваний INER, которое показало, что образец положителен на вирус гриппа A (H5N2).

По данным ВОЗ, в марте 2024 года на домашней птицеферме в этом регионе произошла вспышка гриппа A (H5N2). Однако точный источник заражения погибшего неизвестен, отметили в ВОЗ. По имеющейся на данный момент информации, новых случаев заражения людей вирусом A (H5N2), связанных с этим случаем, не выявлено.

В ВОЗ напомнили, что вирусы гриппа животных обычно циркулируют среди животных, но могут инфицировать и людей. Инфекции у людей в основном передаются при прямом контакте с инфицированными животными или в зараженной окружающей среде.



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