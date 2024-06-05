Стало понятно, какая миграция нужна России, - МК

Главными должны быть национальные интересы страны

Социальный опрос на тему миграционной политики я провожу только с многочисленными знакомыми и родственниками. Все они с высшим образованием, среди них есть старшие офицеры КГБ, ФСБ, МВД, и этой политикой недовольны все без исключения. Всем непонятно, зачем в городах России столько таджиков, киргизов мужского пола и женщин с малыми детьми и колясочками.

Женщины приезжают к мужьям на 7-м месяце беременности, чтобы у нас рожать. У них нет медицинской страховки и патента для работы, конечно, тоже. Просто при схватках вызывают "скорую помощь" и едут в наши больницы, где рожают, получают бельевые комплекты и детское питание (бесплатно!) и, как мне рассказывают знакомые врачи, успевают прихватить с собой больничное белье и постоянно жалуются на врачей и сестер. Зачем их жены (нередко несколько) в России? Они не работают нигде и не хотят. Здесь принципиальный момент: делают ли работодатели мигрантов отчисления в наши социальные фонды? Если с ними есть трудовой договор, то обязаны. Это надо жестко контролировать.

В начале ХХ века философом Шпенглером точно замечено: "Поскольку экономика относится к расовой стороне жизни, она, как и политика, обладает лишь нравами, но не имеет никакой морали…" Ей чужды "аристократические добродетели - верность, храбрость, рыцарство, товарищество, которые не чужды ни одному профессиональному сообществу…" Эти и "фундаментальные религиозные - аскетические понятия, такие как "самоотверженный" и "безгрешный", не имеют внутри экономической жизни никакого смысла". До этого в России полагали то же самое: "…экономизм и аскетизм - вот два совершенно чужеродных порядка идей и явлений" (В.С.Соловьев, "Оправдание добра"). Все это важно для выяснения содержания так называемой миграционной политики, где преобладают экономические аргументы. В этом нетрудно убедиться, прочитав указ Президента РФ от 3.10.2018 г. №622 "О концепции государственной миграционной политики РФ на 2019–2025 гг." и распоряжение Правительства РФ от 16.01.2024 г. №30-Р о Плане мероприятий по исполнению этого указа. Заметьте - прошло 6 лет с момента подписания указа, прежде чем исполнительная власть расписала, каким министерствам и ведомствам что делать.

Как известно, различают внутреннюю миграцию (среди населенных пунктов в одной стране) и внешнюю, а это уже на пределе эмиграции - из страны в страну. В концепции по указу и распоряжению предметом понимания является эмиграция, т.е. миграция с перспективой постоянного проживания в новой стране, в то время как миграция бывает только временной: суточной, сезонной, связанной со стихийными бедствиями (эвакуация) и т.п.

Что на пределе России даст миграция и эмиграция неславян из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Казахстана (и не дай бог из Африки)? Они решат проблемы демографии своей изобильной рождаемостью? Не надо даже ставить такую задачу, т.к. даже новоиспеченные "россияне" оттуда хотят иметь в России только материальные блага и права. У них два дома - временный здесь и постоянный там, но с перспективой постоянного и в России. Они не хотят связывать себя постоянной квалифицированной работой в России и этому учат своих детей. Они служить в нашей армии не будут, и уж точно наша экономика и социальная сфера ничего не выиграют - только проиграют, т.к., став эмигрантами с нашим гражданством, они будут завозить к нам свою многочисленную родню и детей.

Быть может, присутствие мигрантов и эмигрантов из Азии повысит уровень культуры в России, улучшит нравственные основы? Никакая политическая экономия не способна это сделать: "Где в области экономической хоть какое-нибудь учреждение, в котором объективировалась добродетель воздержания и которое служило бы одухотворению материальной природы? Нравственное начало, которое должно определять нашу материальную жизнь и преобразовывать нашу внешнюю среду, вовсе никакой реальности в экономической среде не имеет, а следовательно, здесь нечему и улучшаться. Нравственная организация человечества принципиально определена в христианстве…" (В.С.Соловьев).

Ну а культура? У нее исстари много значений - она прежде всего есть воздействие на все стороны человеческого бытия. У материалистов марксизма-ленинизма основа культуры - производство и экономические отношения. Из этого следует, что мигранты и эмигранты - это, как правило, производительная рабочая сила, и Россия получит уже известную нам пролетарскую культуру ("политкульт"), т.е. лишенную морали, религии, вековых российских обычаев и традиций, великого русского языка и русской национальной истории. В передаче "Бесогон" Н.С.Михалков рассказал, как у мигрантов принимают экзамены на знание русского языка и истории России - чисто формально, как примитивный тест, плюс еще и порою не бескорыстно.

В феврале этого года в ведомственном журнале "Полиция России" есть статья первого замминистра МВД А.В.Горового о переходе к новой модели в миграционных процессах. В ней много интересного, в т.ч. связанного с еще одним указом Президента РФ от 22.11.2023 г. №872. Одна из целей обоих указов - это (по тексту статьи) "создание максимально благоприятного режима для переселения в Россию людей, способных гармонично влиться в российское общество". В какое - модное космополитическое "гражданское общество"? Это так называемые "переселенцы", даже окончившие русские школы на родине, сделают легко - вливаются, но это должно быть временным, т.е. для "иностранных граждан, не рассматривающих Россию в качестве места своего постоянного проживания, но желающих осуществлять в ней трудовую деятельность… отвечающую интересам России". Чтобы обозначить "временность", таким гражданам должен выдаваться документ исключительно как вид на проживание (жительство), ограниченный сроком действия (как уже применяемый "патент"). Это правильно, что разрешена мигрантам постановка на миграционный учет по адресу работодателя (надо добавить бы в пределах выделенной ему квоты на мигрантов). Этот вид учета должен быть единственно преобладающим, и тогда закончится история с "резиновыми" квартирами. Фиктивный брак как основание для получения гражданства должен исключаться не только "наличием общего ребенка", но и до этого, как в семейном праве, отсутствием факта совместного проживания и ведением общего хозяйства.

Странно, что Россия может гордиться тем, что, по данным "международной организации по миграции, РФ на протяжении многих лет занимает в мировом рейтинге численности проживающих международных мигрантов лидирующие позиции, и наша страна вошла в число крупнейших глобальных центров притяжения людей". А чем притягиваем? Известные Ж.Депардье и О.Мути стали гражданами России, т.к. у нас до сих пор нет четкой шкалы прогрессивного подоходного налога. Не прибавилось от них и в нашей национальной культуре.

Центр притяжения - это прежде всего наше особое геополитическое положение - громадное евразийское природное пространство. Современная Россия и так вмещает в себя многие десятки национальностей, и с учетом этого строилась геополитическая стратегия в Российской империи и в СССР с той разницей, что все национальности в СССР с их культовой религией заменил "советский человек", который исчез с распадом СССР, и конфликты на национальной почве уже состоялись или продолжаются.

Любая форма миграции (переселения) и особенно эмиграции должна строиться на утверждении национальных интересов России с целью превращения населения (граждан) в единый народ. Для этого составителям концепций и указов надо усвоить аксиомы национальной идеи, созданные разумом великих русских и зарубежных философов. Например, "национальность есть проблема историческая, а не социальная, проблема конкретной культуры, а не отвлеченной общности" (Н.А.Бердяев). Есть и другие достойные творцы аксиом национальностей и народа. Только исходя из них можно достигнуть твердых основ ассимиляции (слияния) исторических народов России. Для этого просится создание высшего совета при Президенте РФ по национальной миграционной геополитике, куда бы вошли и главы традиционных религиозных конфессий (а аппарат найдется в Федеральном агентстве по делам национальностей). Отрадно, что легализован подзабытый институт репатриации, который касается граждан Российской империи и СССР, постоянно проживавших за рубежом. Они могут выбрать один из двух способов переселения в РФ, в том числе упрощенным путем признания.

Увы, это не исправит демографическую ситуацию. Они уже много лет возвращаются, но духовную русскую культуру принесут и принесли преимущественно потомки эмигрантов первой волны (1918–1928 гг.), но их сотни, а мигрантов из Средней Азии - тысячи. Им ошибочно дано право образовывать в России т.н. "землячества" (без выделения земли), но по признаку принадлежности к своему государству. Вопрос: на каком основании госвласти должны обсуждать юридические вопросы с лидерами "землячеств", а не диппредставительствами соответствующих государств?

И еще новость дня: киевский режим запретил своим консульствам оформлять европейское и иное гражданство людям призывного возраста (после апрельского закона о всеобщей мобилизации). Но их предки по преимуществу родились в СССР и, значит, могут воспользоваться правилами нашего миграционного законодательства (а то и программой о соотечественниках). Надо таких брать обратно в Россию, если нет фактов "иностранного агентства" или совершенных преступлений по УК РФ.

Сергей Донцов

Источник - МК