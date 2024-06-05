Россия, Китай и Иран поддержали восстановление ядерной сделки

Отмечается, что РФ, КНР и Иран последовательно поддерживали Совместный всеобъемлющий план действий.

Россия, Китай и Иран поддерживают соглашение по ядерной сделке, несмотря на выход США. Ее положения по-прежнему остаются в силе, говорится в совместном заявлении трех стран в рамках повестки шестого заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Отмечается, что РФ, КНР и Иран последовательно поддерживали Совместный всеобъемлющий план действий.

"Наша поддержка ядерной сделки не изменилась с 2018 года, когда США незаконно и в одностороннем порядке вышли из этого соглашения, а наложение односторонних незаконных санкций и реализация политики максимального давления на Иран стали переломным моментом для этого соглашения", - опубликовало текст совместного заявления трех стран агентство Tasnim.

Стороны напомнили о приложенных усилиях для восстановления ядерной сделки, однако западные страны-члены соглашения выбрали иной путь, несмотря на данные ранее обещания.

Полная реализация ядерной сделки сегодня могла бы разрешить большинство вопросов о мирной ядерной программе Тегерана, а секретариат МАГАТЭ получил бы инструмент более широкого профиля для наблюдения, говорится в совместном заявлении. Кроме того, по мнению трех стран, полностью реализованная ядерная сделка работала бы в качестве инструмента по ограничению и сокращению напряженности.

Как сообщало ИА Регнум, США и их союзникам в Европе не смогут скрыть собственное нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий, поскольку именно они ответственны за срыв выполнения ядерной сделки, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. По его мнению, на Западе должны привести свою политику в соответствие с ее буквой и духом.

Заключенная в 2015 году ядерная сделка с Ираном предполагала сворачивание ядерной программы в обмен на поэтапную отмену антииранских санкций. Договоренность заключили Россия, Иран, США, Китай, а также Великобритания, Франция и Германия. В 2018 году во время президентства Дональда Трампа США вышли из ядерной сделки. Москва, указывая на отказ Запада выполнять свои обязательства и что на нем лежит ответственность за ситуацию с ядерным оружием, выступает за возобновление договоренности.

Источник - Регнум