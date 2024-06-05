"Осталось только в море утопиться": беженцы из сектора Газа описали обстановку в анклаве

"Как в фильмах про конец света"

Войне в секторе Газа, кажется, конца и края не видно. В начале мая в Рафахе началась военная операция. Израиль взял под контроль КПП на египетской границе. Гуманитарная помощь в анклав перестала поступать. Из Рафаха вынуждены были бежать миллионы мирных жителей.

Беженцы из сектора Газа, которые перебрались в Россию, рассказали, как живут их родные, оставшиеся в анклаве.

Анна прожила в секторе Газа 30 лет. В ноябре прошлого года эвакуировалась с мужем и двумя сыновьями в Россию. Сейчас она в Волгограде, работает в супермаркете. На вопрос, как дела, отвечает: "Потихоньку…".

Анна поддерживает связь с остальными вынужденными переселенцами из сектора Газа. Рассказывает, что среди беженцев были украинки, которые хотели остаться в России. Не у всех получилось.

- У них пророссийская позиция, у некоторых дети учились здесь. Эти женщины думали остаться в России, но им не разрешили. Мы переживали за них, боялись, что на Украине их выдадут за политические взгляды, - рассказывает Анна. – Слава богу, обошлось. Кому-то все-таки повезло вернуться из Украины в Россию, но здесь возникли проблемы с оформлением документов. До сих пор все сложно. Хотя среди украинок есть врачи от Бога. Знаю, что одной пришлось совсем не сладко. Она вернулась из сектора Газа без документов. Восстанавливать паспорт ее отправили на Украину. Там возникли проблемы. Приехать в Россию у нее так и не получилось. В итоге она отправилась в Румынию, оттуда собиралась ехать в Германию.

Россиянки и украинки, которые эвакуировались из Газы, ведут блоги в соцсетях. Все они живут палестино-израильским конфликтом. Описывают происходящее со слов родственников, которые остались в анклаве.

Вот что пишет врач, которая уехала из сектора Газа:

"В Газе осталась семья нашей невестки. Восемь человек полгода живут в палатках. Чтобы им выбраться, на всю семью нужно 40 тысяч долларов. Сумма неподъемная. Все, что было, давно ушло на еду: 1 кг муки стоит 20 долларов, канистра воды – 100 долларов".

Описывает женщина обстановку в город Рафах, когда туда зашли израильтяне: "Обстановка там, как в фильмах про конец света. За день до наступления в городе творился хаос: все грузили свои пожитки, кто на осликов, кто на лошадок, у кого были машины на ходу, забивали их под самую крышу… Люди снова бежали кто куда.

Моя и мамина квартиры в Газе превратилась в вокзал. Дом уцелел, и его заняли переселенцы. В общей сложности там живут больше 100 человек.

С каждым днем ситуация ухудшается. Танки подходят ближе. Окружают больницы и заставляют эвакуироваться весь медперсонал вместе с больными. Людей на каталках с капельницами везут по улицам. Появилось много мародеров".

"Нечистоты текут по улицам"

У моей собеседницы Анны в анклаве живут родственники мужа. Информацию о происходящем она узнает из первых рук.

- В Рафахе творится беспредел. Там находится КПП между сектором Газа и Египтом, но гуманитарную помощь египтяне практически запретили пропускать. Если раньше через КПП проходило по 200-250 грузовиков, то последний раз я слышала про 16 машин. Что такое 16 фур для миллионного населения? Это ничего. Ведь везли продовольствие, бензин и солярку. Все больницы сейчас работают на солярке. Обыкновенные люди заряжают телефоны от солнечных батарей. Холодильники есть только в больницах, у жителей нет ничего.

- Рафах еще недавно был переполнен переселенцами из других городов. Куда они пошли теперь?

- Мирные жители только и делают, что перемещаются из одного места в другое. Сначала людям, которые жили на севере, сказали уйти в Рафах. Они пошли. Искали, где приткнуться, разбивали палатки, все дома были переполнены переселенцами. Потом израильтяне велели им снова переселяться из Рафаха. Но куда? Если только в море утопиться, больше некуда.

В итоге половина народа остались в Рафахе. Часть отправились в Дейр аль-Балах - маленький городок на берегу моря в 30 км от от Рафаха.

- Где живут ваши родственники?

- Один брат мужа остался на севере, в Газе. Его семья лишилась домов. Одно время много людей жили в больнице Шифа, пока ее не разрушили. Рядом с больницей находилось кладбище. Когда места для захоронения там закончились, погибших начали хоронили на территории госпиталя. А потом туда зашли танки… Там был похоронен племянник моего деверя, который умер от перитонита. Его тело было завернуто в ковер, поэтому его нашли и захоронили заново.

Деверь отправил мне свои фотографии. Я его не узнала. Раньше он был как Илья Муромец, рост метр восемьдесят, вес 115 кг. А сейчас весит 75 кг. Все жители анклава похудели на 20-30 кг. С декабря по март в Газе не было еды. На семью деверя – это он, сын, четыре дочери и его жена – приходилась одна лепешка в день. Когда начали доставлять гуманитарную помощь, стало полегче. Теперь не знаю чего ждать. Еду люди готовят на импровизированной печке, которую сделали из камней. В качестве дров используют старую мебель, двери, которые остались в разрушенных домах или жгут мусор.

- Гуманитарную помощь бросали с самолетов. Сейчас перестали?

- Иордания, Америка, Арабские Эмираты скидывали гумпомощь с самолетов в Газу. Но постепенно отказались от такой доставки. Сектор Газа – узкий, как кишка. Невозможно рассчитать траекторию полета посылки. При боковом ветре коробки сносило в море. Люди кидались за продуктами в воду.

- Люди, оставшиеся там, не сходят с ума?

- Вам покажется странным, но у палестинцев, которые находятся там, даже нет ненависти, осталась только усталость. Брат мужа говорит: "На все воля Аллаха". Это же сколько надо иметь терпения.

Мой муж потерял 30 человек из семьи. Это женщины, дети, два его двоюродных брата. В их дом прилетела ракета. Из этого дома выжил только мужчина, который вышел на улицу искать воду. У него погибла жена и четверо детей. Тела придавило плитой. Похоронить близких он не мог, на плите написал их имена.

Мой муж, когда слушает здесь эти новости, молчит, но у него темнеет лицо. По больницам стал ходить, организм его не выдерживает.

"В больнице рук не хватает, работают студенты"

- Выехать из сектора Газа сейчас можно?

- Раньше могли уехать только те, у кого имелись деньги. Чтоб уехать из сектора Газа в Египет, наши друзья-мусульмане из Египта, которые клянутся в любви, брали с человека по 5000-7000 долларов. Сейчас лавочку прикрыли. Израиль никого не пропускает. Египтяне обиделись и отказались отправлять гуманитарную помощь.

- У вас в Рафахе остались знакомые?

- В Рафахе остались другие братья мужа. Обстановка там ужасная: нет канализации, нечистоты текут по улицам. Нет воды. В июне-июле начнется жара, инфекций не избежать. Все дети переболели гепатитом А. Слава богу, им ставили капельницы в палатках. Вода ведь плохая, никто ее не проверяет. Какую привезут, такую и пьют. А весь февраль люди пили соленую воду из моря, потому что воду не доставляли.

- Врачи в анклаве есть?

- Врачей не хватает. У меня там работает в больнице зять. Его дом разбомбили, поэтому он живет в госпитале. У него даже одежды не осталось, ходит в хирургическом халате. Говорит, что теперь может любым врачом работать, столько операций уже провел. Только кардиохирургом не может, потому что трансплантацию искусственного сердца не делал. В больницы сейчас всех набирают. Рук не хватает. Работают студенты 5-6 курсов. Скальпель в руках держит, уколы ставит, раны зашивает – уже хорошо. Много ампутированных. Зять пояснил, что без ампутации было не обойтись: спасать человека от гангрены нет возможностей и условий.

Еще одна проблема – собаки. Ночью на улицу выйти страшно, электричества нет, бомбят, да еще и собаки, которые попробовали человеческое мясо и нападают на людей. На улицах же много тел лежит, животные обгладывают трупы.

- Известно что-нибудь про израильских заложников?

- Говорят, что заложники находятся в Рафахе. Но люди их не видели.

- Представителей ХАМАСа тоже никто не видит?

- Никто ничего не знает про них. Ходят слухи, что их нет в секторе Газе. Все может быть, не удивлюсь.

- Вы уже не надеетесь туда вернуться?

- Я вернусь. Это родина моих детей, мужа, его родителей. Поставлю палатку и буду по одному кирпичу восстанавливать свой дом.

- Нет мыслей остаться в России?

- Можно жить на два дома.

Ирина Боброва

Источник - МК