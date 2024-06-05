Китай ответил на обвинения Зеленского в попытке срыва саммита мира по Украине

Китай считает, что все усилия, направленные на поддержку мирных мер в российско-украинской войне, должны быть признаны.

В Пекине отреагировали на обвинения президента Украины Владимира Зеленского в том, что Россия и Китай пытаются помешать проведению глобального саммита мира по Украине в Швейцарии, передает "Европейская правда".

Как заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, Пекин "никогда не раздувал огонь и не подпитывал пламя" российско-украинской войны.

По словам Мао Нин, Китай считает, что все усилия, направленные на поддержку мирных мер в российско-украинской войне, должны быть признаны.

Представитель МИД КНР отметила, что Пекин придает большое значение отношениям с Киевом, при этом назвала Китай крупнейшим торговым партнером Украины. Мао Нин добавила, что позиция Китая относительно мирной конференции является очень "открытой и прозрачной" и что Китай "поддерживает все попытки в пользу мирного урегулирования кризиса".

Спикер внешнеполитического ведомства пояснила, что ее страна не будет участвовать в саммите, поскольку там не будет России. Аналогичное заявление 3 июня сделал и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он сказал, что Будапешт не будет участвовать в саммите, на котором не будет Москвы.

В воскресенье Зеленский обвинил Россию и Китай в попытке дипломатического срыва глобальной конференции по урегулированию в Украине, которая пройдет 15-16 июня в Швейцарии. На мероприятии ожидается участие представителей более 100 государств.

"К сожалению, Россия, пользуясь влиянием на Китай, делает все, чтобы сорвать саммит мира. Жаль, что такая крупная независимая страна, как Китай, является инструментом в руках Путина. <...> Соединенные Штаты имеют контакты с некоторыми государствами и поощряют их участвовать в саммите мира. Китай, к сожалению, наоборот, работает над тем, чтобы страны не приезжали на саммит мира", - сказал Зеленский в Сингапуре.



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