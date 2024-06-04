В Канибадаме за одну ночь убиты члены двух семей - таджиков и этнических кыргызов

Бишкек, "Саясат.kg". Одна семья убитых – таджики, другая – кыргызы.

Правоохранительные органы Согдийской области расследуют убийство шести членов двух семей - таджиков и этнических кыргызов, которое шокировало людей.

В ночь с 28 на 29 мая в кишлаке Санджидзор города Канибадам были убиты шесть членов двух семей. Одна семья убитых – таджики, другая – кыргызы. Официальной информации об этом преступлении нет.

Только за последние три месяца в милицейских сводках прошла информация об убийстве как минимум четырех семей в городе Канибадам. Во всех случаях мотив убийства остается неясным, а преступники разгуливают на свободе.

По имеющейся у Радио Озоди информации, таджикская семья состояла из трех человек - 38-летней Махбубы Ахмедовой и ее двух несовершеннолетних детей – 17-летней Нозанин и 14-летнего Дамира.

По словам родственников этой семьи, на их телах были следы насильственной смерти. Махбуба Ахмедова работала медсестрой в сельской больнице, а ее дети были школьниками. Муж Махбубы Баходур Ахмедов на момент убийства находился на заработках в России.

Кыргызская семья состояла также из трех человек – 54-летней Зулхо Иброхимовой, ее 47-летнего брата Абдуфаттоха и 46-летней Курбонгуль. В ночь убийства с ними также находились трое детей Абдуфаттоха и Курбонгуль Иброхимовой, они остались живы.

По словам односельчан, большинство родственников этой семьи проживают в Кыргызстане. Зулхо Иброхимова работала заместителем директора школы в кишлаке Санджидзор. В этой школе учатся в основном дети этнических кыргызов.

Правоохранительные органы пока не делали официального сообщения по данному инциденту. Жители кишлака и некоторые родственники в неформальной беседе сообщили, что из домов убитых пропали деньги и имущество. Радио Озоди направило письменный запрос в МВД Таджикистана по этим фактам, и как только мы получим подробности, то опубликуем их.

До этого несколько человек были убиты при невыясненных обстоятельствах в других махаллях Канибадама. Неизвестно, являются ли эти убийства звеньями одной цепи и делом рук одной группы или это совершенно разные преступления.