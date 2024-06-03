Зеленский обвинил Китай в попытке сорвать саммит мира по Украине

По словам Зеленского, сейчас Киев имеет подтверждение 106 стран мира относительно их участия в саммите мира.

Россия и Китай пытаются помешать проведению саммита мира по Украине, который состоится в середине июня в Швейцарии. Об этом в воскресенье заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает "Украинская правда".

По словам Зеленского, сейчас Киев имеет подтверждение 106 стран мира относительно их участия в саммите мира.

"И это на высоком уровне: на уровне лидеров, на высоком уровне представителей своих стран", - заявил он.

В то же время, отметил президент Украины, Россия "ездит по многим странам мира, угрожая блокадой пищевой продукции, агропродукции или химии, ценами на энергетику или просто давит на другие государства мира, чтобы они не были на саммите".

Зеленский добавил, что есть "не очень хорошая информация", что некоторые государства начали помогать Москве в дипломатическом срыве саммита мира.

Позже украинский лидер сравнил позиции США и Китая по саммиту мира и отметил, что Китай работает на его срыв.

"США подтвердили свое участие на высоком уровне. У нас есть шанс, что президент (Байден) будет. Что касается Китая, они не подтвердили свое присутствие на любом уровне.

США имеют контакты с некоторыми государствами и поощряют их участвовать в саммите мира. Китай, к сожалению, наоборот, работает над тем, чтобы страны не приезжали на саммит мира. Большая разница между двумя этими позициями", - сказал Зеленский.

Киев ожидает, что участники мирового саммита мира в Швейцарии вместе составят план действий по трем пунктам: свободное судоходство, ядерная и энергетическая безопасность и обмен пленными и возвращение незаконно депортированных детей.

15-16 июня в Швейцарии пройдет глобальная конференция по урегулированию в Украине. Она состоится по просьбе киевских властей. Россию не пригласили на мероприятие.



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