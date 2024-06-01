Дочь Джоли и Питта официально отказывается от фамилии отца

Дочь Брэда Питта, Шайло, видимо, больше не хочет иметь ничего общего с его фамилией.

Она официально подала документы на изменение своей фамилии, убрав слово "Питт".

Как сообщает TMZ, Шайло Джоли-Питт, которая отпраздновала свое 18-летие несколько дней назад, 27 мая, подала документы на юридическое изменение, чтобы ее фамилия стала просто Джоли. Эти документы были поданы в понедельник, на День памяти, что также совпало с ее 18-м днем рождения. Кажется, это было одно из первых ее действий во взрослой жизни.

Это событие весьма показательно, учитывая, что отношения между Брэдом и некоторыми его детьми оставляют желать лучшего после развода с Анджелиной Джоли в 2016 году. Этот непростой развод до сих пор рассматривается в суде.

Запрос Шайло на изменение фамилии еще не был удовлетворен, но это, вероятно, лишь вопрос времени. Шайло – одна из трех биологических детей Брэда и Анджелины. У них также есть три приемных ребенка, включая 19-летнюю Захару Джоли, которая также не использует фамилию Питт.

Более того, их другая дочь, 15-летняя Вивьен, по сообщениям, также избегает использования фамилии Питт. Недавно она была указана как Вивьен Джоли на программке бродвейского мюзикла, продюсируемого Анджелиной, где она работала ассистентом.

Что касается Мэддокса, 22-летнего старшего сына, он тоже, как сообщается, не использует фамилию Питт. Однако похоже, что Шайло – единственная из детей, кто официально подал документы для юридического закрепления изменения фамилии.



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