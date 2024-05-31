На юге Узбекистана археологи нашли останки города возрастом 2 тысячи лет

Об этом сообщила пресс-служба администрации области.

Узбекско-китайская археологическая экспедиция обнаружила в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана остатки города, существовавшего 2 тыс. лет назад. Об этом сообщила пресс-служба администрации области.

Археологи Узбекистана и Китая в ходе совместной археологической экспедиции обнаружили на территории Узунского района Сурхандарьинской области гробницы, возраст которых насчитывает 4 тыс. лет, и "руины города 2-тысячелетней давности".

Также во время раскопок были обнаружены керамические сосуды, оружие, украшения, статуэтки, остатки городских башен и древние захоронения.

Ученые предполагают, что эти археологические находки относятся к эпохам Кан, Кушан и Юэчжи (Массагеты) и датируются II веком до н. э. - III веком н. э.

Отмечается, что совместная узбекско-китайская археологические экспедиция продолжает исследовательские работы.