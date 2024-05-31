В Иране началась регистрация кандидатов в президенты страны

Бишкек, "Саясат.kg". Период регистрации кандидатов продлится пять дней, отмечает Радио Фарда.

В Иране в четверг началась официальная регистрация кандидатов в президенты страны. Досрочные выборы пройдут в следующем месяце – в связи с гибелью при крушении вертолета 19 мая занимавшего президентский пост Ибрагима Раиси.

Период регистрации кандидатов продлится пять дней, отмечает Радио Фарда. Само голосование назначено на 28 июня. Государственное информационное агентство IRNA передаёт, что заявки уже подали примерно 25 потенциальных кандидатов, но все они были отклонены.

Окончательный список одобренных кандидатов будет обнародован 11 июня Советом стражей конституции, члены которого либо назначаются, либо утверждаются верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.

Погибшего в авиакатастрофе Раиси называли возможным преемником 85-летнего Хаменеи. Президент в Иране не является главой государства – руководит страной великий аятолла.

Ибрагиму Раиси было 63 года. Он занял пост президента в 2021 году. Ранее Раиси был генпрокурором и главой судебной власти исламской республики. Он считался сторонником жёсткой линии как во внешней, так и во внутренней политике. Критики Раиси внутри Ирана и за рубежом говорят о его ответственности за очень серьезные преступления, в частности за массовые казни оппонентов режима в 1988 году.