Видео - Автор "Звездных войн" Джордж Лукас довел до слез оператора из КР на Каннском фестивале

На красной дорожке был режиссер и создатель киновселенной "Звездные войны" Джордж Лукас со своей супругой Меллоди Хобсон.

Трогательная сцена произошла на красной дорожке Каннского кинофестиваля с оператором из Кыргызстана Романом Личаню, который снимал видео церемонии закрытия для проекта "Первый показ".

На красной дорожке был режиссер и создатель киновселенной "Звездные войны" Джордж Лукас со своей супругой Меллоди Хобсон.

Молодой человек был так впечатлен встречей с Лукасом, что не смог сдержать эмоций и даже пустил слезу при виде своего кумира.

Это заметила жена Лукаса, Меллоди Хобсон, и показала жестами, что тронута, а сам Джордж Лукас помахал приветственно рукой.

Как потом объяснил сам оператор, c детства он был фанатом "Звездных войн" и не смог сдержать эмоций, увидев в нескольких метрах своего кумира.

Каннский фестиваль проходил с 12 по 25 мая. Главный приз "Золотая пальмовая ветвь" досталась фильму "Анора" Шона Бэйкера. Гран-при, вторую по значимости награду Каннского фестиваля, получил фильм "Все, что мы представляем как свет" постановщицы Паял Кападиа из Индии.



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