США готовят в Европе и России мигрантские бунты, - Дм.Пучков

"Все, что происходит в Европе, уготовано и нам".

США навязали ЕС законодательство по миграции, чтобы спровоцировать там бунты. России это не угрожает, потому что тут мигранты "бесправная рабочая сила, на которой зарабатывают деньги".

Об этом в эфире канала "Эмпатия Манучи" рассказал российский публицист, переводчик и блогер Дмитрий Пучков, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

"Наши миграционные законы с американских списаны. Все, что происходит в Европе, уготовано и нам. Тоже вопрос – а вы зачем сюда завозите мигрантов в таких количествах? Они чего умеют? Я вот дом себе строил. Нулевой цикл, когда надо в тачках песок, бетон – это азиаты. Все, что выше – Украина, Белоруссия, Прибалтика", – сказал Пучков.

Он считает, что российское гражданство надо давать только высококвалифицированным мигрантам, чернорабочие пусть работают по патентам.

Источник - politnavigator.net