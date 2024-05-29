В Алматы возбудили уголовные дела против руководства ряда благотворительных организаций

Ранее сообщалось, что правила выдачи лицензии на образовательную деятельность обновили в Казахстане.

По информации суда, по результатам проверки уполномоченным органом выявлено, что из 26 учреждений, занимавшихся в Алматы благотворительностью и деятельностью в сфере образования, фактически работали только 11, а 15 – по месту регистрации отсутствовали.

"Среди них такие благотворительные организации, как интернат для девочек "Ана аманаты", "Социальный детский дом-интернат АМАНАТ", социальный детский дом-интернат "Алмалы", "Сауран-Исламский культурный центр" и др.", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что учреждениями допущен ряд грубых нарушений законодательства, которые напрямую связаны с жизнью и здоровьем детей, в том числе миграционного, трудового, земельного, экологического и жилищного. Также выявлены нарушения в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм, религиозной, благотворительной и финансово-хозяйственной деятельности.

"Фактически работа учреждений противоречила их уставным целям. Более того, некоторые из них осуществляли образовательную деятельность без соответствующей лицензии. Существенно нарушались права и свободы детей на получение соответствующего образования, воспитания и своевременной медицинской помощи", – подчеркивается в пресс-релизе.

Вместе с тем подтвержден религиозный уклон благотворительных учреждений, причем Духовным управлением мусульман РК меморандум с "Жібек жолы" в одностороннем порядке прекращен.

"В отношении ряда указанных учреждений и их руководства, нарушившего нормы законодательства, были возбуждены уголовные дела (касательно доведения до самоубийства несовершеннолетней, неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетней, разжигания социальной, национальной, расовой и религиозной розни, обнаружения литературы, признанной судом экстремистской и террористической)", – говорится в сообщении.

Решением специализированного межрайонного экономического суда города Алматы отменена государственная регистрация и ликвидирована деятельность 26 благотворительных учреждений. Апелляция оставила это решение без изменения.

Ранее сообщалось, что правила выдачи лицензии на образовательную деятельность обновили в Казахстане.

Источник - Zakon.kz