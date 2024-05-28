В Швеции для насильников-мигрантов строят комфортные тюрьмы

Тем временем банды преступников все чаще нападают на местных жительниц

Виктор Неделин

В окрестностях Гетеборга возводят гигантскую тюрьму, где собираются со всеми удобствами разместить насильников. Большую часть сексуальных агрессоров в современной Швеции составляют мигранты - представители диаспор стран третьего мира, которые нападают на шведских женщин и девушек. Местным жителям остается лишь проклинать политиков, принимающих недружелюбных "гостей". Подробности - в материале "Известий".

Со всеми удобствами

В пригороде Гетеборга Хисингене ведется строительство тюрьмы особого рода, в которой хотят разместить 733 сексуальных преступника. Как сообщает издание Göteborgs-Posten, это будет комплекс из свыше 30 зданий. Тюрьму строят, что называется, "на вырост" - сейчас по всей Швеции содержатся около 200 насильников. Однако, по мнению экспертов, скоро их количество вырастет в несколько раз, и все они найдут приют под сводами тюрьмы Skogomeanstalten, которая должна стать одним из крупнейших заведений такого рода в Швеции.

"Наконец-то наступает долгожданное повышение качества заключения - как для наших клиентов, так и для персонала! Это ущемленная группа заключенных, которые рискуют получить вред, если их смешать с обычными преступниками. И поэтому здесь мы стремимся сконцентрировать для них специализированную помощь в одном месте. Мы добились огромного успеха в нашей работе", - радуется Анна Валлман, исполняющая обязанности директора учреждения.

Власти позаботились о том, чтобы обеспечить насильников самыми лучшими условиями: их поместят в просторные и свежие камеры, оборудованные всевозможными удобствами. Также им предложат развлечения вне камер. "Уже построены зоны отдыха на свежем воздухе, которые каждый день залиты солнечным светом. Здесь есть волейбольная площадка, баскетбольные кольца, несколько небольших огородов, тренажерный зал на открытом воздухе и ряд шезлонгов для загара, выходящих на юг", - сообщает своим читателям Göteborgs-Posten.

Строительство этого исправительного заведения связано с общей стратегией властей, в соответствии с которой количество мест в шведских тюрьмах за 10 лет должно утроиться - с нынешних 9 тыс. до 27 тыс. Наиболее быстрое развитие пенитенциарной системы происходит именно в регионе Вестра-Геталанд, где сейчас ведется работа по расширению 11 тюрем. Четыре года назад в регионе было всего 1200 тюремных мест, а сегодня их число уже выросло до 2300. Через пять лет будут готовы еще 3000 мест для новых "клиентов".

В последнее время одной из главных проблем Швеции стал рост уличной преступности, причем банды комплектуются, главным образом, "тоже шведами", приехавшими сюда за последние пару десятилетий. Одно из распространенных преступлений, совершаемых мигрантами, - изнасилования. Швеция вышла на ведущие позиции по сексуальным преступлениям - наряду с США, Австралией и ЮАР. Согласно статистике, через этот кошмар приходится пройти почти каждой четвертой шведке.

Но так было не всегда: еще в 2006 году количество изнасилований в Швеции было на треть ниже, чем спустя 10 лет. Порою эти происшествия потрясают своим цинизмом - как в 2017 году, когда в городе Уппсала трое мигрантов, надругавшихся над женщиной, вели в соцсети прямую трансляцию акта изнасилования. В том же году в городе Мальме за месяц произошло три групповых изнасилования юных девушек. Причем одну из них, 17-летнюю, над которой надругались прямо на детской площадке, потом еще и жестоко избили. В итоге сотни разгневанных горожан вышли протестовать против бездействия властей, не придумавших ничего лучшего, как советовать женщинам не ходить по ночам в одиночку.

Трагические истории

В августе 2018 года газета SVT Nyheter сообщила, что 58% осужденных за изнасилования в Швеции родились за пределами этого государства, из них 40% - в странах Ближнего Востока и Северной Африки. В случаях "тяжкого насилия" и групповых изнасилований процент мигрантов среди виновных увеличивается до 84%.

SVT Nyheter рассказала историю Софии Наслунд из Стренгнеса - ее дважды за ночь изнасиловали две группы мужчин, после чего ей пришлось покинуть родной город. Полиция задержала двоих из группы насильников: один из них, алжирец, оказался приговорен к двум с половиной годам тюрьмы, второй, сириец - к пяти. Оба до последнего отрицали вину, невзирая на бесспорные доказательства, полученные посредством анализа ДНК.

Сообщалось, что чаще всего изнасилования в Швеции совершают уроженцы Афганистана. По этому поводу бывший офицер афганской полиции Мустафа Паншири пояснил журналистам суть мироощущения типичного насильника: "У вас совершенно другой жизненный опыт и другие взгляды на жизнь. Вас растили с определенными установками, с определенным восприятием позиции женщины в обществе. Все это рушится, когда вы сталкиваетесь со шведским феминизмом и гендерным равенством".

С тех пор ситуация только ухудшилась. "Уже долгое время в Швеции растет статистика изнасилований. На самом деле она даже не просто растет - она, скорее, летит ввысь стремительнее взлетающей ракеты. Так, в 1975 году в Швеции сообщалось о 421 изнасиловании за год. А в 2021 году их число достигло шокирующего показателя в 9668 (при численности населения Швеции в 10,5 млн человек. - "Известия")", - отмечает шведский независимый журналист Питер Имануэльсен. Он добавляет, что ведущие шведские СМИ предпочитают заметать сор под ковер, замалчивая проблему. Причину резкого роста количества изнасилований он видит в слишком мягких приговорах и в комфортабельности шведских тюрем, камеры в которых зачастую напоминают гостиничные номера.

Имануэльсен приводит конкретный пример: "В Швеции был человек, который не только изнасиловал двух женщин, но и похитил их. Какой приговор должен получить тот, кто совершил подобное? Ну, изначально его приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы. Довольно мягко на самом деле. Однако на этом все не закончилось. Позже этого человека признали несовершеннолетним на момент совершения преступлений. Поэтому его приговор посчитали "слишком жестким", согласно шведским законам, и вручили ему $85 тыс. компенсации за то, что он сидел в тюрьме". Дело в том, что, когда мигрант прибыл в Швецию, его возраст определили путем медицинского обследования - и решили, что он совершеннолетний. Но позже оказалось, что он на тот момент порога совершеннолетия еще не преодолел.

Бессильные проклятия

В декабре 2022 года года шведское издание Samnytt опубликовало материал, автор которого Маттиас Альбинссон рассмотрел 370 случаев аннулирования шведским Транспортным агентством удостоверения таксиста, имевших место в период с января по ноябрь 2022 года. Журналист пришел к выводу, что все водители такси, которые насилуют или домогаются своих клиентов, являются иммигрантами. Главным "героем" написанной им статьи стал Абдирашид Адан Мохамуд - за вмененные ему прокуратурой 16 преступных эпизодов (два совершенных изнасилования и попытки совершить такие деяния) уроженец Сомали получил четыре года и девять месяцев тюремного заключения с последующей высылкой и запретом возвращаться в Швецию.

Помимо него, лицензий в 2022 году лишились и еще семь таксистов-иммигрантов (все семеро приехали из стран третьего мира), изнасиловавших пассажирок. Один из них, пакистанец, надругался на заднем сиденье своего автомобиля над 14-летней девочкой, а несколько недель спустя вступил в конфликт с полицейским, который заказал домой такси с работы. Пакистанец сказал пассажиру, что ненавидит полицейских, и недвусмысленно пригрозил ему расправой, подчеркнув, что теперь знает, где тот живет.

При чтении таких статей рядовые шведы приходят в ярость и клянут леволиберальных политиков, допустивших наплыв в страну толп мигрантов. Одни требуют немедленно депортировать изобличенных преступников или даже кастрировать их. Другие оставляют скептические комментарии вроде такого: "Нет, согласно действующим законам их не будут депортировать. Чтобы уберечь свою семью от подобных вещей, я решил покинуть Швецию - после 50 лет жизни в ней. Очень грустно видеть то, что сделано политиками за последние 20 лет".

Также многие проклинают молодых либеральных активистов, требующих предоставить мигрантам максимум "свободы", провоцируя их, по факту, на преступления. "Я помню молодую шведку, устроившую сцену в самолете, на котором осужденного насильника везли обратно на Ближний Восток. Ей это действительно удалось. Полиция сдалась", - пишет еще один комментатор. Что касается тюремного заключения (зачастую не слишком продолжительного), которому подвергают пойманных насильников, то в глазах шведов это не считается достойным наказанием. "Мы все знаем, что они получат сверхмягкий срок, проведя несколько месяцев в роскошной "тюремной камере", которая лучше, чем дома многих людей. Белые европейские мужчины любят, когда их дочерей насилуют - вот для чего они привозят сюда всех иммигрантов", - горько пишут шведы.

Вот только от сетований мало толку. Сейчас в Швеции совершается почти 89 изнасилований на 100 тыс. населения - это второй в мире показатель после Гренады.

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в разговоре с "Известиями" напоминает, что до наплыва мигрантов в скандинавских странах почти не было групповых изнасилований, да и обычные были редки.

- Сейчас же подобные преступления фиксируются практически ежедневно. Но ситуация на самом деле еще хуже, ведь не все жертвы обращаются в полицию. Налицо нежелание многих иммигрантов соблюдать законы и интегрироваться в шведское общество. Они отрицают свою вину, полагая, что имеют право на любые действия в отношении женщин, то есть ставят себя выше закона и выше общества. Из 10,5 млн жителей Швеции свыше 1 млн составляют мигранты - и это бомба с часовым механизмом, подложенная под государство. Поэтому Стокгольму вместо того, чтобы отправлять оружие на Украину, стоило бы озаботиться эффективными действиями по интеграции приезжих, а также активнее отлавливать и строже наказывать преступников. А то получается, что шведы все сильнее втягиваются во вражду с Россией, но не могут защитить собственных женщин, - констатирует Еремина.

Источник - Известия