В Москве по подозрению в изнасиловании задержан кыргызстанец

В Москве по подозрению в изнасиловании задержан гражданин Кыргызстана.

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ по городу Москва

"Головинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование) и п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

По данным следствия, 20 мая 2024 года фигурант, находясь вблизи жилого дома, расположенного на улице Дыбенко в городе Москве, напал на ранее незнакомую девушку и, угрожая убийством, совершил в отношение нее насильственные действия сексуального характера. После чего, применив насилие, попытался изнасиловать потерпевшую. Однако девушка оказала активное сопротивление, в связи с чем злоумышленник скрылся с места преступления.

Столичными следователями СК фигурант установлен и задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Им оказался гражданин Киргизской Республики, ему предъявлено обвинение.

Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования уголовного дела мужчина будет проверен на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы", - говорится в сообщении СК.





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