Путин готов заморозить войну в Украине на нынешней линии фронта

Агентство ссылается на четыре источника в окружении президента РФ, работавшие с Путиным и знающие о настроениях в Кремле.

«Путин может сражаться столько, сколько потребуется, но он также готов к прекращению огня — чтобы заморозить войну», — об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

Агентство ссылается на четыре источника в окружении президента РФ, работавшие с Путиным и знающие о настроениях в Кремле. По их данным, он готов прекратить агрессию против соседнего государства «путем переговоров о прекращении огня, которые бы признавали нынешние линии фронта».

Собеседники Reuters уверены, что Путин продолжит военную агрессию, «если Киев и Запад не отреагируют».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу агентства о комментарии заявил, что Путин неоднократно давал понять, что Россия открыта для диалога для достижения своих целей, добавив, что страна не хочет «вечной войны».



Ссылка: https://24.kg/vlast/294988/