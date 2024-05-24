Президент Чехии получил травмы при катании на мотоцикле и был госпитализирован

Президент Чехии Петр Павел получил травмы во время катания на мотоцикле.

Теперь главе государства необходимо наблюдение медиков, сообщили в офисе главы государства.

"Травмы несерьезные, но потребуют непродолжительного наблюдения в больнице", - цитирует РИА Новости публикацию канцелярии в соцсети Х. Уточняется, что Павел был доставлен в Центральный военный госпиталь в Праге.

Пресс-служба полиции сообщила, что президент получил травму на одной из спортивных площадок для мотоциклистов. По этой причине инцидент не расследуется как ДТП, передает ТАСС.

По данным радио Prague International, 62-летний политик является заядлым мотоциклистом. Павел не отказался от своего увлечения даже после избрания на пост президента в марте 2023 года.

Российская газета