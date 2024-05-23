Террористы покушаются на Индию. Подпольная сеть протянулась от Южной Азии до России, - Вл.Скосырев

Расследование привело антитеррористический взвод полиции к окрестностям Ахмедабада.

Полиция Индии арестовала четырех граждан Шри-Ланки, подозреваемых в связях с террористическим "Исламским государством" (ИГ), запрещенным в РФ. Задержание произошло в аэропорту города Ахмедабада. Предварительное расследование показало, что джихадисты связаны с начальником по имени Абу, базирующимся в Пакистане. Пресса в Дели утверждает, что преступники готовили взрыв в аэропорту в отместку за то, что Дели тесно сотрудничает с Россией и западными странами в борьбе с террором. А ячейка ИГ в Индии действует в контакте с террористической группой "ИГ- Хорасан" (запрещена в РФ), причастной к убийствам в "Крокус Сити Холле".

Reuters, ссылаясь на заявление начальника местной полиции Викаса Сахая, сообщает, что задержанные, все с мусульманскими именами, проживали в столице Шри-Ланки Коломбо. Правоохранители нашли, что подозреваемые хранили флаг ИГ. А видео и снимки на их телефонах подтвердили контакты с ИГ. Расследование привело антитеррористический взвод полиции к окрестностям Ахмедабада. Там были обнаружены три заряженных револьвера и еще один флаг ИГ.

А как на происшествие реагируют в Коломбо? Его разведка запросила информацию у индийской спецслужбы и пока разъяснений не дает. Журнал The Diplomat, специализирующийся на анализе событий в Восточной и Южной Азии, пишет, что пропагандистские органы ИГ ведут вещание на урду, распространенном среди мусульман на севере Индии, а также на малаялам и тамили – языках, преобладающих на юге страны.

Задача – посеять радикальные настроения и способствовать вербовке в ряды джихадистов. Рекрутчики стараются использовать межобщинные противоречия, которые дают о себе знать и в ходе проходящих сейчас выборов в Индии. Однако успехи ловцов за душами были минимальными. Когда в предыдущем десятилетии и частично в нынешнем в разных странах поднимали шумиху вокруг ИГ, отклик в Индии был еле слышен.

Эксперты говорят, что на пике своих успехов ИГ сумело завербовать примерно 40 тыс. человек в 120 странах. А в Индии их число не превышало 200. Дело в том, что юные индийские мусульмане взрослеют в условиях многопартийной и демократической в целом формы государственного устройства. Возможно, из-за нехватки добровольцев и обратились вербовщики к своим собратьям в Шри-Ланке.

Как писала газета Hindustan Times, экстремисты в Турции готовились забросить в Индию боевиков ради убийства местных политиков, а также находящихся в стране двух выходцев из Киргизии и Узбекистана. Причем план состоял в том, чтобы добраться до Индии через Россию. Но замысел был сорван с участием спецслужб России. Как подчеркивает индийская газета, между правоохранителями РФ, Индии и Узбекистана налажен постоянный контакт.

Это, без сомнения, никак не устраивает главарей исламистов. В этой связи газета Hindu пишет, что к атаке на "Крокус" приложило руку именно "ИГ-Хорасан". Оно заявило, что нападение было частью "более широкой войны между ИГ и странами, воюющими против ислама". А Россию боевики отнесли к числу своих злейших врагов после того, как в 2015–2018 годах с ее помощью был разрушен Халифат, контролировавший часть территории Сирии и Ирака. Проиграв схватку в этих двух странах, ряд хорошо подготовленных в военном деле активистов ИГ перебрались в Афганистан. Там они создали базу в восточной провинции Нангархар.

Согласно догмам, принятым в ИГ, "ИГ-Хорасан" – это вилаят, который покрывает часть территории Афганистана и бывшие советские республики Центральной Азии. Недаром он выпустил видео, призывающее граждан этих стран примкнуть к движению. Сначала после прихода к власти в Афганистане "Талибана" (террористическое движение, запрещено в РФ) "ИГ-Хорасан" "специализировался" на нападениях на шиитское меньшинство в этой стране. А потом расширил масштаб преступлений, перенес их за рубеж. В январе он совершил массовое убийство иранских граждан, собравшихся почтить память генерала Касема Сулеймани, командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции. А за этим последовал "Крокус" в РФ.

В беседе с "НГ" Алексей Куприянов, руководитель Центра Индо-Океанского региона ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Многие группировки, в том числе "Хорасан", присягают на верность ИГ. Но это не значит, что их лидеры лично общаются. А на Индию они хотели напасть, поскольку часть ее, по мнению ИГ, должна войти в Халифат".

Источник - НГ