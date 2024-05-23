Внуки Адольфа: историческую хронику XXI века пишут установками залпового огня, - А.Проханов

Европейские границы колеблются, как отражения на воде.

Нельзя переписывать историю. Но только переписанная история и является историей. История - это старая дама, которая постоянно делает пластические операции - подтяжки, надувы. Идет белоснежная, с жемчужными зубами и золотыми волосами дева, но изо рта - дыхание старых склепов. Историки - это писцы, занятые исправлением текстов, баснописцы, пишущие нескончаемую огромную басню.

Европейские границы колеблются, как отражения на воде. Странам тесно в своих границах, они силятся выйти за их пределы, а для этого копят батальоны.

Послевоенная Россия - это сталинский мундир со Звездой Победы. С тех пор этот мундир столько раз перекраивался! Из него вырезали лоскутья, к нему пришивали рукава, с него срезали пуговицы и выковыривали из победной звезды бриллианты.

У сегодняшней России День Победы - без Сталина. Парад Победы - без Мавзолея. Города на Волге - без Сталинграда. Мы живем в переписанной истории. И сражение на Украине - это стремление вернуться к первоначальному тексту.

Летописи писали гусиным пером. Историческую хронику XXI века пишут установками залпового огня.

Германия дышит, взбухает, в нее кинули черные дрожжи, и она медленно созревает, как черное тесто. После войны Германию поместили в ступу и толкли ее так, что она забыла не только о Вагнере и Ницше, но и о Гете, Шопенгауэре и Гегеле, Моцарте и Бетховене. Германия с ее мистической вертикалью, "сумрачным германским гением", готикой Кельнского собора утратила свою вертикаль, стала плоской, как лист, стала камбалой, расплющенной в послевоенной давильне.

Холокост стал той плитой, которая придавила Германию. Ей внушили комплекс вины перед народом-мучеником, который она сживала со света, травила газом и сжигала в печах. Немец больше не поднимал глаза к небу, не искал Полярную звезду. Ибо над Германией стояла шестиконечная, горчичного цвета звезда. Холокост был стальная узда, которой обуздали Германию. Холокост был цинковый гроб, в который запаяли нибелунгов, Зигфрида, Золото Рейна. Германия была пациентом, у которого вырезали мозжечок. И она думала только о земном, забыв свое небесное и подземное.

Но случилась Газа. Еврейский народ-мученик стал народом-мучителем. Все жители Газы оказались в громадной газовой камере, в которую палач Нетаньяху пустил газ Циклон. Кровавый кипяток Газы растворил в себе зыбкий кристалл холокоста. Миф холокоста рухнул. Эсэсовцы улыбнулись в своих могилах. Германия перестала виниться перед народом-мучеником, который превратился в народ-мучитель.

Плита холокоста сдвинулась, и под ней обнаружились руны. Цинковый гроб распался, и из него со свистом полетели валькирии, сверкнуло золото Рейна. Еврей Зеленский позвал на Украину вермахт. Германские "Леопарды" схлестнулись на украинских полях с русскими Т-90, воспроизводя сражение на Курской дуге. Танкисты "Леопарда", стреляющие в русские танки, мстили им за сожженные "Тигры" и "Фердинанды". Зеленский насылал на Россию танки с крестами. И германские конвейеры радостно лязгнули, запуская серию новых танков. И назовут этот новый германский танк "Адольф". Не вскинет ли канцлер Шольц руку в фамильном приветствии - приветствии дедушки канцлера Шольца?

Война на Украине и Газа - вот те дрожжи, на которых взбухает черное тесто фашизма. Тесто пахнет не хлебом. Пахнет парной растерзанной плотью.

Советский Союз в 1945 году опрокинул квашню с фашистским тестом. И сегодня Россия, как 80 лет назад, сражается насмерть с фашизмом.

Да здравствует Сталинград! Да здравствует Сталин! Да здравствует алое Знамя Победы!

Теги события: передовая история германия вторая мировая война сектор газа украина специальная военная операция день побе

Источник - завтра

