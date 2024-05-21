Большинство украинцев воспринимает Россию как родственную страну, - Джем Кыран

Мировые СМИ скрывают от граждан правду о событиях на Украине, пишет dikGAZETE.

Киевские элиты оказывают на людей моральные давление и обвиняют несогласных в "госизмене". Недовольный ситуацией народ не может проявить инициативу и поднять бунт.

В этом году украинский парламент принял законопроект, ужесточающий правила призыва граждан на военную службу. Закон, который позволит Вооруженным силам Украины мобилизовать до 400 тысяч гражданских лиц в возрасте от 25 до 60 лет, вступил в силу 18 мая.

Согласно опросам, только 30% населения страны готовы участвовать в вооруженном конфликте против России, поскольку большинство украинцев, как и белорусов, рассматривает Россию как родственную страну.

Пресс-секретарь военного командования Сумской области, майор Александр Бондаренко в беседе с журналистами испанского издания El País признал, что в украинском обществе существует полное неприятие армии. Испанские репортеры решили провести день с военным патрулем, ответственным за сбор украинцев для отправки на фронт.

Сотрудники областного территориального центра комплектования неоднократно жаловались, что граждане научились очень грамотно избегать вручения повестки, информируя друг друга о маршрутах патрулирования в мессенджере Telegram, рассказывали, что народ не хочет идти в армию. Да и зачем те, кого командиры на фронте называют "свежим мясом", должны идти на войну, в которую они не верят?!

Более того, во время российско-украинского конфликта в украинских военкоматах взяток несметное количество. Люди зачастую продают все, что имеют, и вливают деньги в созданную "мобилизационную биржу", не желая гибнуть без причины. В тюрьмах России находятся тысячи военнопленных. Те, с кем я беседовал, говорили, что им повезло попасть в плен.

После более чем двух лет столкновений с Россией украинская армия крайне истощена. Мало того, она фактически продала все свое будущее западным государствам. Разумеется, сделал это не украинский народ, а горстка элиты. Руководство страны безрассудно цепляется за иллюзорные возможности защиты восточных регионов и отвергает реальные варианты мирного разрешения конфликта.

Одним из предвыборных обещаний президента Зеленского было именно мирное урегулирование ситуации в Донбассе. В этом году истекает пятилетний срок его полномочий, и с 21 мая Владимир Зеленский, отменивший президентские выборы в стране, больше не будет считаться легитимным лидером. Геополитические амбиции его команды уже стоили жизни десяткам тысяч мирных украинцев, и, судя по всему, это число будет продолжать расти. Ответственные за все это украинские элиты держат своих граждан под моральным давлением и обвиняют несогласных в "госизмене", поэтому недовольный нынешней ситуацией украинский народ не может проявить инициативу и поднять бунт внутри страны.

В свете всего этого в нашей стране и других государствах до сих пор читают сказки о том, что "Россия вторглась на Украину", а лидеры мировых СМИ скрывают от мира информацию о сотнях тысяч мирных жителей, которые были сожжены заживо в Доме профсоюзов в Одессе или зверски убиты и искалечены в Донбассе. Лучшим примером, вероятно, является запрет рассказывающих и показывающих это российских СМИ, таких как "Россия сегодня", в Европе.

Далеко ходить не надо: чтобы усыпить сознание людей, цензуре подвергается и мой канал на YouTube с 261 тысячей подписчиков, а также видео, которые я снимаю, отправляясь в зоны боевых действий. В таком случае можем ли мы думать, что от западного блока, который делает все это, пуская людям пыль в глаза, будет что-то хорошее украинскому народу?

Тогда почему операция России далека от легитимной? Почему Россия должна ждать, что западноукраинские фашисты убьют еще больше людей и причинят Восточной Украине еще больше страданий? В отношении многолетних страданий, причиняемых иракским туркменам, мы как страна не смогли сделать то, что сделала Россия, тем не менее Россия преподнесла Турции и ее жителям следующий урок: если у тебя есть сила, спасай своих сородичей, даже если за это нужно заплатить цену!

Автор: Джем Кыран (Cem Kıran).

Источник - ИноСМИ