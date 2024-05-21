Дружба народов: как растет объем расчетов в нацвалютах между РФ и Центральной Азией

Товарооборот со странами макрорегиона превысил $44 млрд

Валентина Аверьянова

Объем взаиморасчетов в национальных валютах между Россией и странами Центральной Азии продолжает расти. В минувшем году товарооборот с государствами макрорегиона превысил $44 млрд. 80% расчетов с Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном произвели в нацвалютах. Доминирующее положение в торговле занимает рубль, поскольку обладает высокой ликвидностью, указывают эксперты. "Известия" узнали, как развивается практика расчетов в национальных валютах.

Надежное партнерство

Объем взаиморасчетов в национальных валютах между Россией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном достиг 80%. Доля расчетов с Узбекистаном составляет 55%, а с Туркменистаном - 24%. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Общий объем товарооборота со странами Центральной Азии в 2023 году превысил $44 млрд. На Россию приходится 33% от всей внешней торговли в макрорегионе. В значительной мере это обеспечивается за счет перехода на расчеты в национальных валютах, считает Галузин.

"Россия является для региона надежным и ключевым торгово-экономическим партнером, что подтверждается последовательным ростом товарооборота", - подчеркнул он.

Работу механизмов торгово-экономического взаимодействия с государствами Центральной Азии РФ ориентирует на "последовательную кооперацию в этой сфере с учетом того, что Центрально-Азиатский регион имеет весьма позитивные перспективы экономического роста", указывает Галузин.

В апреле первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров отмечал, что Россия сохраняет позицию основного торгового партнера стран Центральной Азии по продукции базовых отраслей экономики. В их числе он выделил продовольственные товары, минеральные и сырьевые ресурсы, а также продукцию металлургической и химической промышленности.

Сегодня, по словам Мантурова, в макрорегионе функционирует около 24 тыс. компаний с российским капиталом. Объем накопленных инвестиций превысил $38 млрд. Ключевыми направлениями работы, по мнению вице-премьера, являются освоение более высоких переделов в базовых отраслях промышленности и организация производства наиболее востребованных комплектующих для разных сегментов машиностроения, а также оборудования систем для цифровизации и автоматизации производственных процессов.

О намерении расширять практику взаимных расчетов в нацвалютах Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан объявили в мае 2022 года. В основном речь идет о взаимодействии в рамках Шанхайской организации сотрудничества, представившей в сентябре того же года дорожную карту по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах государств-членов.

Потеснить юань

Лидером среди стран Центральной Азии и СНГ по объему импорта стал Казахстан, отмечает директор "S+Консалтинг" Евгений Романенко. Его доля составила около 1,5 трлн рублей. На втором месте находится Узбекистан - 575 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров Армения, объем импорта которой равен 380 млрд рублей.

Ведущую позицию в области расчетов в национальных валютах по-прежнему занимает юань, указывает эксперт по финансам и инвестициям, основатель клуба "Мультипликатор" Эван Голованов. Китай является основным торгово-экономическим партнером России - его доля в товарном потоке в отечественной экономике превысит четверть по итогам 2024 года. Приблизительно тот же объем будет занимать и импорт, прогнозирует эксперт.

- Поэтому сравнивать объемы нашей торговли с Китаем с торговлей со странами Центральной Азии не совсем корректно. КНР - абсолютный лидер, с которым странам Центральной Азии сравниться трудно, - считает он.

Однако благодаря расширению экспорта и импорта со странами постсоветского пространства рубль постепенно догоняет юань в качестве инструмента для расчетов за операции во внешней торговле России, указывает доктор экономических наук, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов. Позиции юаня как расчетной валюты во внешней торговле России ограниченны, подчеркивает он.

- Китайская валюта, по всей видимости, будет использоваться преимущественно в российско-китайском товарообороте, тогда как товарооборот с другими странами будет покрываться российским рублем и в незначительной степени долларом и евро, - предполагает эксперт.

Проблемы ликвидности

Платежи в национальных валютах играют все более важную роль в расчетах со странами Центральной Азии, убежден Евгений Романенко. В некоторых странах ближнего зарубежья, таких как Киргизия и Армения, в 2023 году расчеты с российскими контрагентами полностью проводились в рублях.

Тем не менее государства макрорегиона не смогут вытеснить доллар из России, считает Эван Голованов.

- В нашей экономике присутствует серый, или параллельный, импорт. Эти схемы являются валютными, поэтому доллары никуда не исчезнут, - полагает эксперт.

Затрудняют переход на расчеты в нацвалютах и вторичные санкции в отношении банков стран - партнеров России, добавляет Евгений Смирнов.

Пригодной для работы валютой Голованов видит казахстанский тенге. А вот в случае с киргизским сомом, таджикским сомони и туркменским манатом могут возникнуть сложности из-за их ограниченной ликвидности.

- Переводить торговлю на национальные валюты стран Центральной Азии для российских компаний нецелесообразно, так как эти валюты малоликвидны. Предпочтительнее ориентироваться на торговлю в юанях, а в отсутствие альтернатив - в долларах, с учетом национальной валюты - рубля, - уверен эксперт.

Отечественная денежная единица впервые оказалась ведущей в расчетах с другими странами

Низкая ликвидность валют вызывает опасения повторения сценария, наблюдавшегося в торговле между Россией и Индией, когда на счетах экспортеров остался большой объем рупий, которые не было возможности конвертировать в рубли, признает Романенко. Однако переживать из-за этого не стоит - причиной этой ситуации стала десятикратная разница между экспортом и импортом, приведшая к отсутствию спроса на рупии.

- В случае с расчетами в национальных валютах со странами ближнего зарубежья разница между экспортом и импортом составляет всего полтора-два раза, поэтому она не является столь драматичной, - отмечает эксперт. Кроме того, большая часть расчетов внутри ЕАЭС проходит в российских рублях, что также снижает вероятность повторения индийского сценария.

Новый лидер

Доминирование рубля во внешнеторговых расчетах со странами постсоветского пространства объясняется потребностью в сбалансированной торговле, объясняет Евгений Смирнов. Стоимостный объем экспорта между двумя странами должен быть приблизительно сопоставим.

- Однако в торговле, например, с Таджикистаном объем экспорта может значительно превышать объем импорта, и это вызовет накопление больших остатков валюты в зарубежных банках, - не исключает он.

Между тем российский рубль в Центральной Азии можно свободно купить и продать. Доля рубля растет как в выручке от экспорта, так и в платежах за импорт.

Чем больше будет у РФ положительное сальдо в торговле с той или иной страной, тем сильнее укрепится рубль на доминирующей позиции, убежден Смирнов. К слову, такая ситуация наблюдается и в случае с Европой - расчеты в рублях, например, были обязательным требованием для поставок газа.

- В 2023 году у России сформировалось большое сальдо в размере около $140 млрд за счет того, что экспорт многих российских ресурсов в европейские страны продолжается, - поясняет экономист.

Разные государства являются неравнозначными партнерами в международной торговле, подчеркивает он.

- Это в конечном итоге, даже если страны договариваются торговать в национальных валютах, приведет к доминированию использования валюты одной из стран. Очевидно, что на постсоветском пространстве это российский рубль, - резюмирует Смирнов.

Источник - Известия