Покушение организовано на высшем уровне: "мучительная смерть". Сигнал России и Китаю?

По первоначальным данным Mehr, Раиси остался жив, но позже эта новость была удалена.

Незадолго до катастрофы президент Ирана Эбрахим Раиси встретился с главой Азербайджана Алиевым, союзником Израиля. Сразу после аварии Израиль поспешил откреститься от своей причастности к падению вертолета.

По первоначальным данным Mehr, Раиси остался жив, но позже эта новость была удалена. Politico сообщило, что инцидент с президентом Ирана серьезный, и велика вероятность ранений.

Источники в структурах безопасности Ирана предполагают, что вертолет мог быть сбит, что свидетельствует о вероятности 'крупного покушения' или убийства. Политолог Сергей Марков отмечает, что за возможным терактом мог стоять Израиль, радикальные группировки или международные террористические организации.

Эксперты утверждают, что этот инцидент может быть знаком устрашения для России и Китая. Напряженность в мире достигла критической точки, и глобалистские элиты обратились к тактике террористических атак против тех, кто поддерживает Россию.

Пишет "Царьград".