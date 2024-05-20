Как в Германии нейтрализуют неугодных политиков, - НГ

Выборы покажут реальное соотношение сил на политической арене страны.

Глава тюрингского отделения АдГ Бьерн Хекке считает, что открытие против него уголовного дела свидетельствует о серьезных проблемах с правосудием в ФРГ. Кадр из видео со страницы Бьерна Хекке в социальной сети Х (Twitter)

До выборов в Европарламент остается не так много времени. Основные политические силы в ФРГ стремятся заручиться поддержкой избирателей. Как указывала лидер партии "Альянс Сары Вагенкнехт", выборы касаются не только Европы. Вагенкнехт заявила, что на голосовании речь пойдет и о Германии. Выборы покажут реальное соотношение сил на политической арене страны.

Это обстоятельство объясняет ожесточенность предвыборной борьбы, к которой подключились и суды. Иначе трудно объяснить вынесенный на днях приговор главе тюрингского отделения правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Бьерну Хекке земельным судом в Галле за использование нацистских лозунгов в своих выступлениях пару лет тому назад.

Для понимания существа вопроса следует сказать, что на осенних земельных выборах в Тюрингии Хекке и его партия могут получить относительное большинство и создать ситуацию, при которой формирование тамошнего правительства без участия этой партии будет практически невозможно. С другой стороны, именно ошибки правящей коалиции партий СДПГ, "Зеленые" и СвДП наиболее активно используются правыми популистами и привлекают в свои ряды недовольных политикой федерального правительства. Особое раздражение в Берлине вызывает тот факт, что правые популисты являются чуть ли не единственной политической силой (кроме "Альянса Сары Вагенкнехт"), требующей прекращения оказания Киеву военной и финансовой помощи.

Отсюда и поиск различных вариантов для обвинения АдГ во всевозможных грехах – от приверженности нацизму до прямой работы на Москву и даже получения от россиян и из Пекина финансовых средств. Доказательств СМИ не приводят, но указывают на тесные контакты с Москвой, из чего делается вывод, что, мол, просто так ничего не происходит.

О помощнике депутата Европарламента Максимилиане Кра, который оказался двойным агентом – немецкой контрразведки и китайской разведки, "НГ" уже писала (см. номер от 18.04.24). Эта история, хотя и была, судя по всему, организована Ведомством по охране Конституции, бросила тень на ведущего кандидата АдГ на выборах в Европарламент, так что ему пришлось снять свою кандидатуру. В отношении другого основного кандидата АдГ Петра Бистрома, которого чешские источники обвинили в получении денег из Москвы, уже начато расследование после того, как Бундестаг снял с него иммунитет.

Что касается Хекке, я проверил, какие нацистские лозунги он использовал в своих выступлениях. Речь о заявлении Хекке "все для Германии". На первый взгляд патриотическое высказывание использовалось коричневорубашечниками в Веймарской Германии в ходе уличных столкновений с коммунистами, которые выступали с интернационалистических позиций. В тот период времени как раз нацисты занимали наиболее патриотические позиции из-за тяжести наложенных на проигравшую в Первой мировой войне Германию репараций. Сам Хекке уверял, что, даже будучи преподавателем истории по образованию, он этого не знал.

Я не поленился позвонить в Берлин знакомому немецкому журналисту для получения комментария на этот счет. Он подтвердил факт осуждения Хекке, но мой вопрос о действующем гимне Германии, в котором есть строчки из стихотворения Гейне "Германия, Германия превыше всех", поставил его в тупик. "Об этом я не подумал", – признался мне журналист.

Хекке был осужден на штраф в 13 тыс. евро. Но по немецкому законодательству, как лицу осужденному, ему нельзя занимать какие-либо должности. Это означает, что даже в случае победы АдГ на осенних выборах в Тюрингии самому Хекке нельзя будет занимать официальные посты в правительственных учреждениях. Судебный эксперт Юрген Фальтер обращает внимание на предвзятую позицию суда. Дело в том, что суд постановил: Хекке осмысленно использовал в своем выступлении нацистский слоган. Утверждениям Хекке и его адвокатов судьи просто не поверили, хотя, по немецкому законодательству, все сомнительные случаи должны трактоваться в пользу обвиняемого. Конечно, вряд ли кто из участников процесса знал, что в 2006 году один из немецких судов признал именно это высказывание нацистским. Хотя прецедентного права в Германии нет.

Следствием целенаправленной травли правых популистов стало, как и следовало ожидать, снижение их рейтинга. По данным института по изучению общественного мнения INSA, число избирателей, готовых за них голосовать, снизилось до 17%. Лидером опросов по-прежнему остается консервативный блок ХДС/ХСС с 30%. СДПГ немного уступают АдГ, имея 16%. "Зеленые" пребывают в затяжном кризисе, набирая только 12%, а свободные демократы балансируют на грани 5%. Левая партия, видимо, исчезнет с политической сцены – за ее представителей готовы проголосовать лишь 3% избирателей. Расколовший левых "Альянс Сары Вагенкнехт" набирает 7%.

Источник - НГ