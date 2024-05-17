Глава МВД России: нельзя допустить роста ксенофобии к мигрантам

Бишкек, "Саясат.kg". Просто граждане других государств ведут себя порой в России таким образом, что все общество будоражится от того, как они себя ведут.

«Преступность среди мигрантов беспокоит российское общество. Появляются едва ли не ежедневные публикации с требованием ограничить поток мигрантов и усилить миграционный контроль. Звучит мнение, что трудовые мигранты нам не нужны. Что вы по этому поводу думаете?».

Этот вопрос председатель Комитета Совета Федераций Андрей Шевченко 14 мая задал министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву на консультациях в Совфеда РФ. В ответ Колокольцев сказал, что всего 4% преступлений от общего числа в РФ совершается иностранными гражданами, и он считает, что нельзя допустить роста ксенофобии и необоснованного притеснения трудовых мигрантов.

«Просто граждане других государств ведут себя порой в России таким образом, что все общество будоражится от того, как они себя ведут. Повышенное внимание к этой категории связано с терактом в «Крокус Сити», - пояснил российский министр. – Но при всем нашем стремлении вывести их из тени, нам нельзя впадать в крайность — допустить роста ксенофобии и необоснованного применения мер воздействия к мигрантам. Именно этого дожидаются наши стратегические противники, которые хотят раскачать внутри нашей страны ситуацию и потом потирать руки. Мы должны решать задачи внутри правового поля».

Выступая в это же время на открытии IV Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай», заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин сказал, что что «Россия работает с партнерами из Центральной Азии над тем, чтобы миграционная сфера не имела лазеек для проникновения террористической идеологии».

По его словам, российский рынок труда все еще остается почти безальтернативным для отправляющихся за рубеж на заработки граждан Центральной Азии. «Ежегодно денежные переводы трудовых мигрантов обеспечивают доход миллионов домохозяйств в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане», – отметил Галузин.

«Мы работаем с партнерами над тем, чтобы отбор на работу в Россию был более упорядоченным, учитывал интересы всех заинтересованных сторон, не был легкой лазейкой для проникновения в нашу страну носителей террористической и экстремистской идеологии», – добавил он.

В то же время Галузин подчеркнул, что Россия придерживается того, что терроризм и экстремизм не имеют ни религии, ни национальности.

Таджикистан входит в число стран, экономика которых сильно зависит от денежных переводов трудовых мигрантов. В последние несколько недель жалоб таджикских мигрантов на давление, притеснения и депортацию со стороны российских властей стало гораздо больше.

Министр иностранных дел России в беседе с Сироджиддином Мухриддином подчеркнул, что тщательные проверки иностранных граждан при въезде в Россию и депортация некоторых из них — это временная мера, принятая после теракта в «Крокусе», но таджикская сторона считает такой подход целенаправленным против таджикских граждан и не отвечающим дружеским отношениям между двумя государствами.