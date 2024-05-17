Жителей девяти областей Узбекистана предупредили об опасности селей

Бишкек, "Саясат.kg". По территории республики возможно скопление дождевой воды, что может привести к подтоплению территорий.

Узгидромет опубликовал экстренную гидрометеорологическую информацию, согласно которой 16-22 мая по территории Узбекистана временами пройдут дожди, в отдельных районах сильные, грозы. По республике местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, возможен пыльный поземок.

По данным Узгидромет, в связи с ожидаемыми сильными дождями в эти дни по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления.

В числе территорий, которым угрожают паводки и сели - 8 районов в Кашкадарьинской области, 9 районов в Сурхандарьинской, 9 районов в Самаркандской, 5 районов в Навоийской, 6 районов в Джизакской, 6 районов и города Ангрен, Алмалык в Ташкентской области, 6 районов в Наманганской, 4 района в Ферганской, 8 районов и город Ханабад в Андижанской областях.

Проживающим и отдыхающим в предгорных и горных районах гражданам, а также водителям, выезжающим в такую местность, рекомендовано соблюдать меры предосторожности.

Кроме того, в агентстве предупредили: по территории республики возможно скопление дождевой воды, что может привести к подтоплению территорий.

Весна нынешнего года принесла многочисленные наводнения странам Центральноазиатского региона, в том числе в южных областях Узбекистана. Ранее сообщалось о погибших из-за наводнений в Афганистане, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.