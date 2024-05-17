Обвиняемым по делу о теракте в «Крокусе» продлён арест

Бишкек, "Саясат.kg". Их доставили в суд в одежде для заключённых и закованных в наручники по рукам и ногам.

Суд продлил арест четырём обвиняемым по уголовному делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», которых следствие считает исполнителями преступления.

Согласно постановлениям судьи, срок содержания под стражей Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева, Муродали Рачабализоды и Шамсидина Фаридуни продлён до 22 августа. Все они граждане Таджикистана. Их доставили в суд в одежде для заключённых и закованных в наручники по рукам и ногам.

Все четыре заседания по ходатайству следствия прошли при закрытых дверях, что связали с сохранением тайны следствия и обеспечением безопасности участников процесса, отмечает «Интерфакс».

Позднее в четверг суд продлил на аналогичный срок арест ещё четверых обвиняемых: Назримада Лутфуллои, Джумахона Курбонова, Якубджони Юсуфзоды и Мухаммада Шарипзоды.

Теракт в «Крокусе» произошёл 22 марта 2024 года. Его жертвами, по данным Следственного комитета России, стали не менее 144 человек. Часть людей нападавшие застрелили, большинство погибли во время пожара, в том числе задохнувшись продуктами горения.

О своей причастности к атаке заявила признанная террористической группировка «Исламское государство». В том, что именно она организовала теракт, уверены США и другие страны Запада. Российская сторона утверждает, что за исполнителями теракта может стоять Украина. Киев все обвинения категорически отвергает.

Предполагаемые исполнители теракта с высокой долей вероятности столкнулись с пытками при задержании и на допросах.