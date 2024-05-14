Экс-секретарь Совбеза Николай Патрушев стал девятым помощником Владимира Путина

Владимир Путин уволил Николая Патрушева 12 мая. Новым секретарем Совбеза стал экс-министр обороны Сергей Шойгу.

Бывший секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин стали помощниками Владимира Путина. Об этом сообщило «РБК» со ссылкой на указы президента РФ.

Владимир Путин уволил Николая Патрушева 12 мая. Новым секретарем Совбеза стал экс-министр обороны Сергей Шойгу.

Как пишет «РБК», в обновленном составе администрации десять помощников президента:

- по внешней политике Юрий Ушаков;

- начальник Государственно-правового управления президента Лариса Брычева;

- бывший министр культуры Владимир Мединский, отвечающий за координацию госполитики в - исторической и гуманитарной сферах;

- бывший министр образования и науки Андрей Фурсенко;

- бывший ярославский губернатор Дмитрий Миронов;

- бывший премьер-министр Чечни Руслан Эдельгериев;

- начальник Контрольного управления Кремля Дмитрий Шальков;

- начальник референтуры президента Дмитрий Калимулин.

Николай Патрушев и Алексей Дюмин заняли в этом ряду девятую и десятую позиции.

Алексею Дюмину 51 год. В 1994-м окончил Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники, в 1995 году начал работать в Федеральной службе охраны (ФСО). В августе 1999-го вошел в состав личной охраны Владимира Путина, только назначенного главой правительства. После его избрания президентом в 2000 году Алексей Дюмин продолжил работу в охране. В 2007-м стал начальником охраны Виктора Зубкова, когда тот занимал должность премьер-министра. В 2008 году, когда пост премьер-министра занял Владимир Путин, стал заниматься его охраной. Алексей Дюмин в интервью в 2016-м говорил, что адъютантом президента не был, а был «пехотинцем Путина», работал в составе группы офицеров, которые обеспечивали безопасность по России и за рубежом.



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