"Всех не перебьете": таджики в РФ рассказали о новом витке травли. Бьют по фамилии, и сразу, - МК

Сегодня мирные гастарбайтеры, помогающие россиянам на открытии дачного сезона, рассказывают ужасы, которые еще вчера им и не снились.

Работающие в РФ граждане Таджикистана, а заодно и прочие среднеазиатские трудмигранты, жалуются на очередной всплеск ненависти к ним после смертельного ДТП с пассажирским автобусом, устроенного 10 мая в Питере водителем-таджиком. Сегодня мирные гастарбайтеры, помогающие россиянам на открытии дачного сезона, рассказывают ужасы, которые еще вчера им и не снились.

Бьют по фамилии, и сразу

После того, как 10 мая на Поцелуевом мосту по вине не справившегося с управлением водителя в реку Мойку слетел автобус, угробив семерых пассажиров, жизнь таджиков на территории РФ изменилась еще раз – так говорят они сами.

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- После трагедии 22 марта наших стали хуже пускать в Россию, - говорит таджичка Сайера, домработница в подмосковном доме. – Мой брат уезжал домой на роды жены, а назад его не впустили. Но то, что после 10 мая началось, я и врагу не пожелаю! Оскорбления, угрозы, побои и – прямо из домов выставляют!

По словам Сайеры, россияне, прежде охотно делавшие среднеазиатским помощникам по хозяйству временную регистрацию в своем жилье, теперь без предупреждения их "выкидывают". Это их право, но вот получить новую регистрацию, если ты таджик, практически нереально.

- Меня хозяйка регистрирует прямо в доме, где я работаю, - говорит Сайера. – Но в этом году ее вызвали на собрание коттеджного поселка и попросили снять меня с прописки, чтобы "не отпугивать новых покупателей".

Риэлторы признают: сегодня при покупке дорогой городской и загородной недвижимости, а в Москве и окрестностях дорогая она вся, клиенты просят "справку по соседям".

- Хотят, чтобы рядом не было не только среднеазиатских хозяев, но чтобы даже временно их там не "висело", - делится Марианна, брокер по загородной недвижимости.

О том, что "началось" уже к вечеру 10 мая – имеются в виду локальные и чаще нетрезвые драки между российскими "патриотами", принимающими на грудь на своих дачных участках, и гастарбайтерами, традиционно подвизавшимися в СНТ разнорабочими на все руки, – говорят и дачники.

- У нас компания российских парней вчера (в субботу 11 мая – авт.) задиралась-задиралась и задралась в итоге, мы своими ушами слышали, - возмущается дачница из Подмосковья Алла Ивановна. – Таджики терпели-терпели, а потом ответили. Еле разняли потом. А в соседнем СНТ в тот же день сначала дети подрались, русский мальчик 9 лет оскорбил таджикского, за родителями, видимо, повторил. А к вечеру бились уже отцы, деды и даже женщины, и уж никто не помнил, кто начал.

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Но когда одна из женщин, испугавшись за своего мужа, ввязавшегося в дачную драку, вызвала наряд полиции, в участок "до выяснения" увезли только иностранную сторону конфликта.

На трудности с продлением патента жалуются гастарбайтеры по всей России: в Питере, к примеру, записанных на 7 мая согласились принять лишь 21-го.

- А за эти две недели поймают и выдворят! – сокрушается Амирджон, работник из Худжанда.

До майских у Амирджона была своя бригада, но теперь от нее остался только один – все, кто уезжал в апреле на родину, назад в РФ не попали. Накануне майских только из столичных аэропортов на территорию РФ впустили 322 гражданина Таджикистана из 3101 прилетевшего в Москву с 26 по 30 апреля. В то же время на сухопутной границе в оренбургской области из 200 машин с гражданами Таджикистана в Россию пропустили лишь 12.

- Без проблем пропускают только женщин и мужчин младше 14 или старше 60 лет, - делится таджичка Диляра, находившаяся в одной из машин. – Мне сказали: проходите, а мужа увели брать отпечатки пальцев и мазок изо рта. А я как дальше, пешком, что ли, пойду? Конечно, буду тут ждать. А не пустят, значит, назад вместе поедем. Таких, как я, тут полно, толпа.

МИД не только Таджикистана, но и Киргизии рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в РФ "без особой нужды". В диаспоре говорят, что на въезде в РФ отсеивают примерно каждого пятого. А поскольку объяснений не дают, то сами же среднеазиаты решили, что под выдворение попадают те, у кого на лице борода, а в паспорте штампы о въезде в Саудию и/или Турцию.

- Конечно, есть у нас нужда в России – это работа! – сетует Бирахмон, вынужденно вернувшийся в Душанбе в компании еще сотни земляков, не пропущенных в РФ. – Да еще за лишний билет заплатил, а детей кормить чем?! Но теперь я даже рад. Мой зять под Москвой в такси работает, так его вчера избили так, что он еле жив. А знаете, за что? Фамилия у него на табличке указана Курбонов, как у того водилы питерского. Да только у нас пол-страны Курбоновых. Всех, как говорится, не перебьешь.

Авторы: ЖАННА ГОЛУБИЦКАЯ

Источник - МК