Западу будет сложно — экс-советник НАТО о возможной войне с Россией

Как подчеркнул Бо, Россия сумела сохранить наследие советских офицеров, которые готовились к масштабной войне в Европе.

Пока Запад воевал с более слабым соперником на Ближнем Востоке, Россия сумела сохранить наследие Советской армии, которая готовилась к масштабной войне в Европе, отмечает эксперт.

Чтобы западные страны смогли выдержать войну с Россией, им потребуется кардинально изменить военную доктрину, заявил YouTube-каналу Dialogue Works экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо.

"Я думаю, Западу будет сложно против России, потому что у нее была преемственность от СССР в развитии военной доктрины, которая дает ей здравый подход к ведению конфликта. Западу придется адаптироваться к полю боя на Украине революционным путем", — сообщил эксперт.

Как подчеркнул Бо, Россия сумела сохранить наследие советских офицеров, которые готовились к масштабной войне в Европе. Западу же, по его мнению, пришлось кардинально поменять свою военную теорию и мышление командиров, чтобы вести войну с более слабым противником на Ближнем Востоке.

Аналитик добавил, что Вооруженные силы России прошли естественный эволюционный процесс, постепенно совершенствуя системы, которые и так уже готовы к полноценному военному столкновению с Европой.

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