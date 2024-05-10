Путин и Пашинян согласовали вывод военных из некоторых областей Армении — Песков

По просьбе армянской стороны российские пограничники останутся на границе с Ираном и Турцией, уточнил пресс-секретарь.

Армения — единственная страна, где находятся российские пограничники. По просьбе армянской стороны они останутся на границе с Ираном и Турцией, уточнил Песков.

Лидеры России и Армении Владимир Путин и Никол Пашинян согласовали вывод российских военных и пограничников из некоторых областей Армении, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Действительно, в связи с тем, что условия изменились, Пашинян и Путин согласовали этот вопрос", — сказал он.

По просьбе армянской стороны российские пограничники останутся на границе с Ираном и Турцией, уточнил пресс-секретарь.

Российские пограничники в Армении

Армения — единственная страна, где находятся российские пограничники. Пограничное управление ФСБ в республике вместе с армянскими коллегами несет службу по охране границ с Турцией и Ираном в соответствии с договором от 30 сентября 1992 года. В состав управления входят четыре отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в аэропорту Звартноц.

В 2021 году в рамках двустороннего сотрудничества посты российских пограничников появились на границе с Азербайджаном в Тавушской области. В марте Пашинян заявил, что Ереван готов начать делимитацию границы с Азербайджаном именно с этого участка.

Специальные комиссии двух стран договорились о прохождении линии границы между селами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан), чтобы привести ее в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР. Таким образом, Ереван согласился на передачу четырех сел в юрисдикцию Азербайджана.

В конце апреля армянский премьер говорил, что российских пограничников выведут из Тавушской области. По его словам, произошло существенное изменение обстановки и теперь Армения и Азербайджан будут способны самостоятельно охранять границу. До этого Пашинян заявлял, что российские пограничники должны будут покинуть и Звартноц, там с 1 августа останется только армянская погранслужба.

По мнению первого зампреда оборонного комитета Совета Федерации Виктора Бондарева, российские военные на территории Армении обеспечивают безопасность в регионе, а их вывод чреват эскалацией напряженности.



Sputnik