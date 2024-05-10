Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра РФ

Кандидатуру председателя правительства утвердят на пленарном заседании Госдумы 10 мая.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Об этом со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина сообщило РИА-Новости.

Отмечается, что сразу после инаугурации президента России Владимира Путина кабинет министров под руководством Михаила Мишустина сложил полномочия.

Кандидатуру председателя правительства утвердят на пленарном заседании Госдумы 10 мая. По закону глава правительства назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый премьер-министр не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.

В течение 14 дней председатель правительства представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров, кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок.



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