Оптимисты, как правило, живут в среднем на 11–15% дольше, чем пессимисты - исследование

Новые исследования подтверждают, что оптимизм играет ключевую роль не только в нашем психическом благополучии, но и в долголетии.

Издание «Republic» опубликовало перевод отрывка из книги Иммакулаты де Виво и Даниэля Люмеры «Биология доброты. Шесть ежедневных правил для здоровья, благополучия и долголетия» (английская версия вышла в издательстве Массачусетского технологического института).

Иммакулата де Виво (Immaculata De Vivo) — профессор медицины Гарвардской медицинской школы и профессор эпидемиологии Гарвардской школы общественного здравоохранения.

Даниэль Люмера (Daniel Lumera) — биолог, спикер, эксперт в области качества жизни.

Новые исследования подтверждают, что оптимизм играет ключевую роль не только в нашем психическом благополучии, но и в долголетии.

Оптимистом быть или пессимистом? Отныне это ⁠не просто вопрос настроения или занятная тема для светской беседы: сегодня ⁠появляется все больше ⁠свидетельств того, что оптимизм ⁠может работать как мощный ⁠инструмент для предотвращения болезней и в целом содействовать здоровому старению.

У людей с оптимистическим складом мышления отмечаются самые различные положительные индикаторы здоровья, особенно в том, что касается сердечно-сосудистых, а также легочных, метаболических и иммунологических характеристик. У оптимистов позже возникают возрастные заболевания и выше продолжительность жизни.

Оптимизм и пессимизм — не какие-то произвольные и трудноуловимые ярлыки. Напротив, это определенные состояния психики, которые можно измерить научными методами, поместив каждого испытуемого на шкале от «наиболее оптимистический» до «наиболее пессимистический». Определив таким образом исходные данные для каждого участника исследования, ученые могут затем проверить корреляцию между уровнем оптимизма и относительным состоянием здоровья.

В 2019 году в обзоре, опубликованном в JAMA Network Open Аланом Розански, кардиологом больницы Маунт-Синай Морнингсайд в Нью-Йорке, сравнивались результаты 15 различных исследований, в которых участвовали в общей сложности 229 391 человека. Анализ Розански показал, что у более оптимистичных пациентов риск сердечно-сосудистых событий (cardiovascular events) на 35% ниже, чем у менее оптимистичных; ниже и уровень смертности от этих событий.

Розански оговаривается: отчасти дело в том, что наиболее оптимистичные люди склонны лучше заботиться о себе, особенно в том, что касается здорового питания, физических упражнений и отказа от курения. А у пессимистов такое поведение встречается гораздо реже: они в меньшей степени склонны следить за собственным благополучием.

Однако пессимизм и сам по себе причиняет биологический ущерб: постоянный износ, вызванный высоким уровнем гормонов стресса, таких как кортизол и норадреналин, приводит к повышенному уровню хронических воспалений в организме и способствует возникновению болезней. Более того, пессимизм может привести к депрессии, которую Американская кардиологическая ассоциация считает фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Оптимисты, как правило, живут в среднем на 11–15% дольше, чем пессимисты, и имеют отличные шансы достичь «исключительного долголетия».

Подобная корреляция была выявлена в отношении таких легких заболеваний, как обычная простуда. В исследовании, проведенном в 2006 году, 193 здоровым добровольцам привили обычный респираторный вирус. У тех участников эксперимента, которые предпочитали позитивный настрой, вероятность развития симптомов инфекции оказалась ниже, чем у их коллег с более пессимистическим отношением к жизни. Оптимизм, таким образом, является одним из факторов механизма долголетия, поскольку демонстрирует корреляцию психологического состояния человека и его физического здоровья. Это перспективно с точки зрения дальнейшей разработки стратегии защиты нашего здоровья.

Оптимисты, как правило, живут дольше, показывает работа Левины Ли из Гарвардского университета. Ли изучила материалы двух более ранних лонгитюдных исследований старения, в которых принимали участие 69 744 женщины и 1429 мужчин соответственно. В обоих случаях испытуемых обследовали повторно: в первом случае с интервалом в 10 лет (2004–2014), во втором — с интервалом 30 лет (1986–2016). Результаты показывают, что оптимисты, как правило, живут в среднем на 11–15% дольше, чем пессимисты, и имеют отличные шансы достичь «исключительного долголетия» (exceptional longevity), то есть возраста свыше 85 лет.

Причем эти результаты не зависят от таких факторов, как социально-экономический статус, общее состояние здоровья, социальная интеграция и образ жизни, потому что, по мнению Ли, оптимисты в любом случае лучше переосмысливают неблагоприятную ситуацию и более эффективно на нее реагируют. Они увереннее относятся к жизни и стремятся преодолевать препятствия, а не думают, что ничего не могут поделать, чтобы изменить то, что им не нравится.

Исследование, проведенное во Франции в 1998 году, выдвинуло гипотезу о корреляции между уровнем смертности и общественными событиями, внушающими оптимизм. 12 июля того же года на стадионе Сен-Дени сборная Франции по футболу выиграла финальный матч Чемпионата мира по футболу у сборной Бразилии. Данные о смертности от сердечно-сосудистых событий, зарегистрированные в тот день, показывают единичное снижение по сравнению со средним показателем, зарегистрированным в период с 7 по 17 июля в другие годы, причем этот эффект был ограничен мужской частью населения, в то время как для женщин показатель остался примерно таким же. Хотя установить причинно-следственную связь здесь вряд ли возможно, это любопытное совпадение позволяет предположить, что массовый всплеск оптимизма после победы команды, возможно, сыграл определенную роль.

Что в голове у оптимиста

Исходя из предпосылки, что фундаментальной частью жизни является стремление достичь тех или иных целей, было замечено, что встреча с препятствиями на пути к достижению этих целей может привести к различным результатам в зависимости от уровня оптимизма человека. Если у человека уверенный и позитивный настрой, он будет настойчиво пытаться преодолеть препятствие; если он постоянно сомневается в том, что его усилия увенчаются успехом, в его попытках будет меньше уверенности, а поскольку цель не достигается, это ведет к разочарованию и фрустрации. Причем это распространяется не только на какую-то конкретную недостигнутую цель, но и на будущее в целом.

Исследователи изучили взаимосвязь между этими двумя установками и результатами, полученными в ходе реальных жизненных ситуаций. Было замечено, что оптимисты с большей вероятностью завершат обучение в университете не потому, что они умнее других, а потому, что у них больше мотивации и настойчивости. И они могут лучше справляться с одновременным достижением нескольких целей — заводить друзей, заниматься спортом и хорошо учиться в школе — за счет оптимизации своих усилий: демонстрируя большую приверженность приоритетным целям и меньшую приверженность второстепенным.

Оптимист, похоже, более осмотрительно распределяет собственные ресурсы саморегуляции, увеличивая усилия, когда обстоятельства благоприятны, и уменьшая их, когда они складываются не так удачно. Участниками знаменитого исследования, проведенного в 1990 году позитивным психологом Мартином Селигманом, были члены студенческих команд по плаванию. Перед началом соревнований тренеры просили пловцов сделать все возможное для победы. А после заплыва им сообщили ложные цифры, согласно которым их результаты оказались примерно на две секунды хуже, чем обычно (не так много, чтобы это показалось неправдоподобным, но достаточно, чтобы спортсмены были разочарованы).

После пары часов отдыха, в течение которых они, вероятно, мрачно обдумывали свои неудачные результаты, спортсменов вызвали на второй заплыв, и результаты у оптимистов и пессимистов существенно разошлись. Пессимисты плыли в среднем на 1,6% медленнее, чем во время первого выступления, а оптимисты — на 0,5% быстрее. Эксперимент был интерпретирован таким образом, что оптимисты склонны использовать неудачи как стимул для улучшения, тогда как пессимисты склонны легче разочаровываться и с большей готовностью сдаются.

Результаты исследований ДНК также, похоже, подтверждают идею о том, что оптимизм является эффективным инструментом замедления клеточного старения, биомаркером которого является укорочение теломер (теломеры — это своего рода защитные колпачки на концах наших хромосом). Это исследование все еще продолжается, но первые результаты кажутся многообещающими.

В 2012 году Элизабет Блэкберн, которая тремя годами ранее получила Нобелевскую премию за работу по открытию фермента, восполняющего теломеры, и Элисса Эпель из Калифорнийского университета в Сан-Франциско в сотрудничестве с другими исследователями выявили корреляцию между пессимизмом и ускоренным укорочением теломер в группе женщин в стадии постменопаузы. Они обнаружили, что пессимистический настрой действительно может коррелировать с более короткими теломерами. В настоящее время исследование продолжается с увеличением размера выборки, но уже сейчас кажется очевидным, что оптимизм и пессимизм играют значительную роль в нашем здоровье, а также в скорости старения клеток.

Совсем недавно, в 2021 году, ученые Гарвардского университета в сотрудничестве с Бостонским университетом и миланской больницей Оспедале Маджоре наблюдали 490 пожилых мужчин в рамках Нормативного исследования здоровья ветеранов США. У пациентов с ярко выраженным пессимистическим настроем теломеры оказались более короткими — еще один обнадеживающий результат в изучении тех механизмов, которые делают оптимизм и пессимизм биологически значимыми.

Считается, что оптимизм генетически детерминирован только у 25% населения. В остальном это результат наших социальных отношений или целенаправленных усилий по развитию позитивного мышления. В интервью The New York Times Розански объяснил, что

«наш образ мышления слишком привычен, неосознан, поэтому первый шаг — научиться контролировать себя, когда нас атакуют негативные мысли, и взять на себя обязательство изменить собственный взгляд на проблемы. Мы должны признать, что наш устоявшийся образ мышления — не обязательно единственный способ взглянуть на ситуацию. Одна только эта мысль может снизить токсическое воздействие негатива».

По мнению Розански, оптимизм, словно мышцу, можно «накачать», чтобы он смог заменить иррациональные негативные мысли более позитивными и более разумными.

Хотя точные механизмы все еще изучаются, все больше исследований показывают, что оптимизм играет важную роль в обеспечении как физического, так и психического благополучия. Таким образом, развитие позитивного мировоззрения может стать мощным инструментом повышения устойчивости, управления стрессом и, возможно, даже увеличения продолжительности жизни. Применяя практики, которые воспитывают оптимизм, мы сможем преодолевать жизненные трудности с большей силой и жить более здоровой и счастливой жизнью.

АКИпресс