Казахстанский дипломат в ОАЭ избивал жену: МИД РК помог ей вернуться на родину

Жена советника посольства Казахстана в ОАЭ, обвинившая мужа в домашнем насилии, благополучно вернулась на родину, сообщает Фонд #НеМолчиKZ.

Министерство иностранных дел Казахстана организовало перелёт Карины Мамаш и передало ей детей, с которыми она теперь воссоединилась.

Мать Карины выразила благодарность за поддержку, отметив, что сейчас всё хорошо. Однако сотрудники фонда говорят, что ещё предстоит длительный процесс: необходимо привлечь Сакена Мамаша к ответственности за систематическое насилие, а также определить место для проживания Карины с детьми.

Также предстоит пройти через процедуры развода, раздела имущества и взыскания алиментов. Сама женщина решительно настроена довести дело до конца.

Ранее сообщалось, что жена казахстанского дипломата обвинила мужа в регулярном насилии. Советник посольства РК в ОАЭ Мамаш Сакен Ташкенбайулы, по словам женщины, систематически избивал её и даже применил силу в отношении её сестры

Министерство иностранных дел Казахстана решило отозвать дипломата, а правоохранительные органы начали расследование.

CentralAsia