Запад готовит государственный переворот на Украине, - МК

"Это начало конца Зеленского"

Служба безопасности Украины (СБУ) при поддержке западных спецслужб готовит государственный переворот с целью смещения Владимира Зеленского. Об этом "МК" рассказал член президиума Общероссийской организации "Офицеры России", ветеран спецподразделений, полковник в запасе Тимур Сыртланов.

Ранее стало известно, что СБУ сообщило о задержании двух высокопоставленных офицеров, готовивши ликвидацию Зеленского. Оба полковника отвечали за личную охрану президента Украины и действовали по указанию иностранных кураторов. В СБУ это назвали "срывом государственного переворота".

– На деле, – сказал Тимур Сыртланов, – СБУ при поддержке западных кураторов готовит госпереворот в преддверии 20 мая, когда легитимность Зеленского подойдет к концу, и, конечно, будет логичной смена президента.

По словам эксперта, Запад готовит новую кандидатуру на замену уже достаточно наворовавшему и убившему большое количество своих граждан Зеленскому.

– Когда-то это должно было закончиться, – говорит эксперт, – и, видимо, это начало конца. Мы можем наблюдать совместную операцию западных и украинских спецслужб по выводу Зеленского со сцены украинского политического кукольного театра.

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Полковник Сыртланов также спрогнозировал впереди новые задержания и новые разоблачения на Украине в оставшиеся до 20 мая дни.

В свою очередь российским Вооруженным силам, по словам эксперта, наплевать на внутреннюю политическую кухню Украины:

– Они продолжают делать свою работу, освобождая все новые и новые территории, – закончил полковник.

Авторы: РОМАН УЧИТЕЛЬ

Источник - МК