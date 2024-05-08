Сирийские курды хотят перейти под аравийскую опеку, - НГ

В Персидском заливе появятся дипмиссии противников Турции

Автономный регион северо-восточной Сирии, который контролируется курдскими отрядами при поддержке контингента США, объявил о намерении нарастить контакты со странами Персидского залива. Мятежная администрация хочет увеличить число представительств на территории членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Заявление прозвучало на фоне обещаний Турции начать сухопутную операцию, а также интенсивных дискуссий в США, которые, как стало известно "НГ", развернулись по поводу модели возможного ухода американских войск из Сирии.

О том, что северо-восточная Сирия готова нарастить присутствие в Персидском заливе, заявил сопредседатель политического совета сирийских курдов Махмуд Меслат. "Мы работаем над открытием наших представительств в ССАГПЗ, в братских арабских странах и в некоторых странах за рубежом, – сообщил он в разговоре с агентством Hawar News. – В конце концов мы являемся частью этого региона, и арабские государства являются нашим продолжением, а мы являемся их продолжением. Поэтому мы не можем находиться в изоляции от братского арабского мира. На сегодня у нас налажены контакты с такими игроками, как Ирак, Иордания и Саудовская Аравия". По словам Меслата, это дает возможность урегулировать сирийский кризис.

Не исключено, что подобные усилия курдов на дипломатическом фронте связаны с интенсификацией в США дискуссий, посвященных модели вывода американского контингента из Сирии. Этот вопрос входит в число приоритетных тем, которые обсуждаются за закрытыми дверями в крупных исследовательских центрах Вашингтона, выяснила "НГ", изучив повестку дня серии закрытых семинаров на площадке одного из институтов, консультирующих Белый дом по Ближнему Востоку. Причем моделирование эвакуации воинского контингента, развернутого сейчас в северо-восточных и юго-восточных районах Сирии, ведется вне зависимости от того, кандидат чьей партии может одержать победу на предстоящих в этом году президентских выборах в США.

Отдельный контекст для заявлений Меслата создает готовность Турции начать в ближайшее время сухопутную операцию по расширению территории своих протекторатов на севере Сирии. "В ближайшее время в результате наших операций в Ираке и Сирии мы нанесем точечный удар по террористической организации, чье поле для маневра значительно сузилось, – заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров, которое состоялось 6 мая в Анкаре. – Мы обязательно завершим незаконченную работу в Сирии из-за невыполненных обещаний наших союзников, когда настанет нужное время". Ранее турецкий лидер упоминал о планах завершить формирование "зоны безопасности" глубиной 30–40 км к лету.

Контакты между альянсом "Демократические силы Сирии" (ДСС), который контролирует северо-восток Арабской Республики, и странами ССАГПЗ – не новость. Автономный регион в свое время посещал саудовский министр по делам Персидского залива Тамер аль-Сабхан, который обсуждал с курдским командованием планы по восстановлению местной инфраструктуры. Эр-Рияд инвестировал в те программы помощи, которые Госдепартамент создавал для автономии. Вместе с тем делегации ДСС наносили визиты в Саудовскую Аравию для переговоров о ситуации в сфере безопасности. Интенсивные консультации дали повод говорить о желании королевства вытеснить крупных игроков, претендующих на укрепление своих позиций на северо-востоке Сирии.

Так, в основные задачи Саудовской Аравии, как принято считать, входила нейтрализация турецкого влияния. Другим приоритетом в дипломатическом процессе была борьба с Ираном и лояльными ему элементами, которые не против сузить поле деятельности ДСС.

Усиленное присутствие стран Персидского залива на северо-востоке Сирии имело бы смысл с точки зрения этнических споров, последние годы сотрясающих автономию. Арабские племена, которые проживают в зоне влияния ДСС и выступают против доминирования курдских формирований, имеют родственные связи с племенами из стран Персидского залива, так что делегирование некоторых вопросов в северо-восточной Сирии игрокам из ССАГПЗ могло бы успокоить волнения.

После реставрации дипломатических отношений между странами ССАГПЗ и Турцией, которое наблюдалось в последние годы, вмешательство Персидского залива в дела автономной администрации северо-востока Сирии значительно сократилось. Анкара открыто призывает своих партнеров по региону не оказывать помощь ДСС, которые она считает террористическим "брендом". Возможно, заявление Меслата отражает уверенность автономной курдской администрации в том, что конкуренция между Анкарой и аравийскими столицами за сферы влияния снизила свой градус, но никуда полностью не исчезла.

Тем более что страны Персидского залива на фоне военного и гуманитарного кризиса в секторе Газа оказались более ценным игроком, чем Турция: переговоры о постконфликтном устройстве анклава США ведут преимущественно с аравийскими игроками.

"Несмотря на корыстные интересы Турции в процессе примирения со странами Персидского залива и углубления региональных связей, потенциальная воинственность со стороны ближневосточных партнеров может заставить Турцию ответить тем же, – говорится в аналитике Арабского центра в Вашингтоне. – История быстрого отказа Турции от примирительных усилий, как видно из превратностей ее отношений с Израилем в последние десятилетия, показывает, что ее прагматический подход формируется как внутренней, так и региональной динамикой".

Источник - НГ