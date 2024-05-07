Песков: Учения ядерных сил РФ спровоцировали Макрон и Кэмерон

Представитель Кремля подчеркнул, что упомянутые политики хотят фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными.

Запланированные учения России для повышения готовности нестратегических ядерных сил связаны с заявлениями официальных лиц Запада по теме отправки вооруженных контингентов в Украину. Об этом сообщил журналистам представитель президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Собственно, исчерпывающе об этом сказано в заявлении Минобороны РФ. Там и добавить нечего. Если вы меня спрашиваете, о каких заявлениях западных представителей идет (речь), очевидно, что речь идет о заявлении господина Макрона и о заявлении британских представителей. Вы знаете, к ним еще добавился и представитель сената США, если я не ошибаюсь, которые говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину», - ответил он на вопрос, с чем связано проведение учений.

Представитель Кремля подчеркнул, что упомянутые политики хотят фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными.

«Это совсем новый виток эскалации напряженности, он беспрецедентный, и, конечно, он требует особого внимания и особых мер», — добавил Песков.

Сегодня Генштаб РФ сообщил, что начал подготовку к учениям ракетных соединений Южного военного округа (ЮВО) и сил ВМФ. В них будут отрабатываться вопросы применения тактического ядерного оружия. Учения, как объяснили в Минобороны, проводятся в ответ на «провокационные заявления и угрозы западных официальных лиц».

Президент Франции Эмманюэль Макрон 2 мая заявил, что допускает отправку французских войск в Украину после просьбы Киева. Сегодня, 6 мая, лидер демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис допустил, что может потребоваться вмешательство в российско-украинский конфликт, и не исключена отправка американских войск в Украину. В свою очередь Дэвид Кэмерон заявил говорил, что удары ВСУ по российской территории с использованием оружия из Лондона легитимны.

АКИпресс