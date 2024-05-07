От гастарбайтеров скоро закроется половина субъектов России, - Иван Родин

Миграционный вопрос создает риски для внутренней и внешней политики страны

До разговора президентов РФ и Таджикистана граждане этой страны испытывали проблемы с въездом.

Президент РФ Владимир Путин 3 мая говорил по телефону с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном. Пресс-релиз Кремля акцентируется на миграционном вопросе – дескать, он не испортит отношений стран, хотя некие силы к тому стремятся. Сами они не названы, видимо, потому, что находятся и вовне, и изнутри. Между тем почти каждый день приходят сообщения, что какой-то субъект РФ либо ограничил, либо ограничит для приезжих те или иные отрасли экономики. Похоже, скоро это будет уже в половине регионов. Федеральный Центр ведет хаотичную миграционную политику, но, похоже, наверху считают, что два шага вперед, шаг назад – вполне себе поступательное движение. Однако тут важна точка отсчета, а пока ее нет, власти рискуют создать у народа впечатление ровно противоположной очередности своих шагов.

"Выражена также уверенность, что активизировавшиеся в последнее время попытки определенных сил искусственно нагнетать ситуацию вокруг приезжающих в Россию трудовых мигрантов, в том числе из Таджикистана, будут совместно пресекаться и не смогут нанести ущерб проверенным временем братским отношениям между народами двух стран", – говорится в сообщении о телефонном разговоре Путина и Рахмона. И поскольку ни о чем другом конкретном в пресс-релизе Кремля не упоминается, создается впечатление, что Россия как бы принесла извинения за недавние события на ее границе с Казахстаном, через которую не пропускали именно приезжих из Таджикистана.

Впрочем, факт разговора, конечно, можно интерпретировать и так, что именно другая сторона воспользовалась случаем урегулировать сложности после окончательных договоренностей по поводу приезда президента Таджикистана в Москву на День Победы. Хотя опять же возможно и прямо противоположное толкование: что-то типа того, что Рахмон, дескать, поставил таджикских гастарбайтеров против своего участия в Параде 9 Мая. Гадать тут бессмысленно, а потому лучше обратить внимание, что адреса тех неких "определенных сил", которые нагнетают ситуацию вокруг мигрантов, похоже, намеренно не определены. Потому что, наверное, они есть и вовне РФ, и точно – внутри нее. Взять хотя бы скорее всего фейковое обращение Союза ветеранов госбезопасности к властям Москвы и Подмосковья о необходимости принудительного изгнания гастарбайтеров, поток которых в Россию – это, мол, якобы операция иностранных спецслужб.

Не исключено, что это очередная операция украинских военных пропагандистов, но и без них среди политических сил имеется немало тех, кто, похоже, намерен играть на антимигрантских настроениях. И если судить по не так давно внесенному в Госдуму законопроекту о расширении поводов для выдворения из России иностранцев-нарушителей, это и "Единая Россия", и КПРФ, и "Справедливая Россия – За правду", и ЛДПР, и, что особо интересно, "Новые люди". Иными словами, все системные парламентские партии готовы оседлать миграционный вопрос. Хотя федеральный Центр действует здесь крайне непоследовательно. Понятно, что те же единороссы поддерживают последовательное ужесточение в стиле два шага вперед, потом – небольшое послабление. Но есть более радикальные националистические движения, которые настаивают: вперед делается, может быть, какое-то количество шагов, но отступление всегда оказывается более продолжительным. Прежде всего потому, что суровая риторика – это, видимо, прежде всего некое успокоительное для народа.

Между тем с каждым днем все больше регионов отказывают или уже отказали гастарбайтерам в рабочих местах в самых им интересных сферах вроде транспорта, доставки, торговли или ЖКХ. За последние дни об этом сообщили власти Севастополя, Курской и Саратовской областей. Поскольку до этого о подобном же было объявлено уже более чем в 30 субъектах РФ, то скоро таких явно станет более половины. Однако МВД РФ констатирует, что миграционный поток в Россию вовсе не сокращается. Вот, например, что прозвучало на международной встрече по безопасности в Петербурге: "Так, по итогам 2023 года в РФ въехало 12 млн иностранных граждан. Рост по сравнению с 2022-м – более 30%. По целям въезда лидируют работа, частная деятельность, учеба, туризм. Основной миграционный поток приходится на граждан СНГ". По словам первого заместителя начальника Главного управления МВД по вопросам миграции Кирилла Адзинова, на начало этого года в России находились 6 млн иностранцев. Наибольший миграционный приток МВД фиксирует из стран Центральной Азии – это Узбекистан, Таджикистан и Киргизия.

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Источник - НГ