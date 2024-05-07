"Убей своих!": Ставка на мигрантов станет смертью Ирландии и ирландского народа, - Пол Робертс

"Убей своих!": Геноцид – привычная ныне практика Евросоюза

Газа - не единственный случай геноцида. Геноцид совершается сейчас по всей территории США и Европы. Смотрим статью Марка Кинана "Правительства Европы и Америки предпочитают мигрантов-захватчиков своим собственным жителям".

Как пишет Марк Кинан, "мигранты имеют право на бесплатное жилье, бесплатное соцобеспечение, бесплатную медицинскую помощь, еду, одежду и имеют еще ряд различных привилегий. При этом, пока ирландское правительство поощряет массовую иммиграцию, на улицах Ирландии 14 000 бездомных." И еще больше бездомных ирландцев на подходе.

Мигрантам предоставляют бесплатное жилье в гостиницах и загородных домах по всей стране, в то время как ирландский народ борется не на шутку, чтобы свести концы с концами в мошеннической инфляционной системе.

Это вечная история про заоблачную арендную плату, высокие налоги, инфляцию и текущий острый жилищный кризис.

У многих молодых граждан Ирландии выбора практически не остается: либо жить с родителями, либо эмигрировать куда-нибудь вроде Австралии, потому что не получается позволить себе жизнь в родной стране.

И это крайне важный момент. Он показывает, что Запад намеренно разрушают западные же государства. Угроза, нависшая над всеми жителями западных стран, исходит не от России, Китая или Ирана, а от их собственных правительств.

Граждан Ирландии, которые мирно протестуют против потока иммигрантов-захватчиков, вытесняющих коренное население, полицейские бьют без жалости - даже матерей и детей. Это подчеркивает второстепенный статус людей ирландской национальности.

Кинан замечает: "многие ирландские полицейские в балаклавах, применяющие эти меры к людям Ирландии, сами вовсе не принадлежат к ирландцам - скорее, они похожи на приезжих наемников или на армию ЕС."

"Суровая реальность состоит в том, что ирландское правительство, на самом деле, всего лишь марионетка евробюрократов. Ирландия была вассальным государством, полностью подконтрольным Евросоюзу, которым управляют банкиры. Это стало особенно актуально после спорного (и повторного) референдума по Лиссабонскому договору, который прошел 14 лет назад, забив гвоздь в гроб суверенитета Ирландии."

Автор: Пол Крэг Робертс - Paul Craig Roberts - доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. В свое время был автором постоянной колонки в газете Washington Times. Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.

Перевод Анны Полуниной

Источник - свободная пресса