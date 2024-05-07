Чем завершилась первая Центральноазиатская конференция женщин журналисток?

Три журналистки "Азия-Плюс" получили премии Коалиции женщин журналисток Таджикистана.

В Душанбе 3 мая состоялась первая Центральноазиатская конференция женщин журналисток "Женщины из медиа в меняющимся мире", приуроченная ко Всемирному дню свободы печати.

Конференция была организована Национальной Коалицией женщин журналисток Таджикистана, Программным Офисом ОБСЕ в Душанбе и Представительством Европейского Союза в Душанбе.

В ней приняли участие около 80 человек из числа медиаперсон Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана (в онлайн формате), представители международных и дипломатических корпуса и СМИ.

Как отметили участники, ситуация со свободой СМИ в ЦА вызывает тревогу и озабоченность у журналистов, общественных и правовых организаций.

"Мы должны признать, что существуют вызовы в нашем регионе и журналисты продолжают сталкиваться с угрозами. Ситуация в Таджикистане вызывает озабоченность. Журналисты сталкиваются с трудностями при регистрации, доступу информации. Результаты исследования ООН указывает на ухудшение ситуации в СМИ и призывает власти, чтобы они выполняли свои международные обязательства. Ситуация в других странах региона тоже не лучше.

С другой стороны, Таджикистан и ЕС намеревается оказать помощь и поддержку в создании департамента по прессе в министерствах. Это может помочь создать законодательные рамки для СМИ, а также благоприятные условие для их деятельности", - отметил Раймундас Кароблис - глава представительства ЕС в Таджикистане.

Конференция состояла из трех панельных дискуссий, в ходе которых участники обсудили гендерную повестку СМИ, важность медиаграмотности и роль цифровых технологий в изменении базовых прав и этических норм.

Участницы представили интересные проекты, поделились идеями, опытом и разными путями решения общих проблем. Также журналистки из Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана (в онлайн-формате) подписали Меморандум о создании Центральноазиатской Коалиции женщин журналисток.

К ней смогут присоединиться женщины-журналистки из всех стран Центральной Азии в личном качестве, а также медиа и медийные организации.

Центральноазиатская Коалиция женщин журналисток будет способствовать регулярному обмену информацией и лучшими практиками в различных форматах, удобных для членов коалиции. Также она даст возможность реализации совместных проектов, в соответствии с выработанной стратегией и планом действий. Коалиция сможет поддержать деятельности партнерских организаций через совместные заявления, проекты и другие форматы, заявляют организаторы.

В мероприятии прозвучало много интересных мыслей и полезных предложений.

Так, по словам организатора конференции, главы НКЖЖТ Гульноры Амиршоевой, женщины лучше приспосабливаются к трудностям и кризисам, преследующим таджикские СМИ в последние годы.

"Да, женщины более выносливые, стойкие и живучие, сильные и с глубоким чувством эмпатии ко всему происходящему, поэтому мы должны ценить, уважать и мотивировать труд женщин журналисток в медиа", - заявила Амиршоева.

По мнению Гулим Амирхановой, медиа экспертки из Алматы (Казахстан), сегодня медиа утрачивают свою значимость. Только при серьезных ситуациях аудитория обращается к СМИ, зная, что там им все разъяснят. Но в менее стрессовой ситуации медиа как будто бы не востребованы. Причиной этому - цензура, самоцензура, коммерциализация и т.д.

"Я постоянно слышу от коллег из разных стран, что надо иногда жертвовать некоторыми социально значимыми темами, потому что они не принесут трафика и не будет возможности оплачивать работу журналистам. Но сегодня прозвучала такая важная речь, что надо пытаться зарабатывать на каких-то коммерческих проектах и развивать эту сферу для того, чтобы была возможность за счет дохода финансировать социальные темы. Сегодня важная тема, которая была поднята - гендерная тематика и бытовое насилие.

Другой важный вопрос - как это освещать, как рассказывать какие-то темы, которые устарели. Надо менять старое, применять новые идеи, менять свое мышление, быть открытыми не только новому техническому прогрессу, а смотреть как надо правильно вносить поправки исходя из предпочтения людей на разных площадках таких как Фейсбук, Ватсап Тик-ток. Люди могут потреблять информацию по разному", - считает Гулим.

В ходе данной конференции посол США Мануэль Микаллер в очередной раз призвал правительство Таджикистана освободить заключенных журналистов Далера Имомали, Абдулло Гурбати, Завкибека Саидамини, Абдусаттора Пирмухаммадзода, Хуршеда Фозилова, Хушома Гуляма и Ульфатхоним Мамадшоеву.

Завершилось мероприятие награждением победителей Национальной Коалиции женщин журналисток Таджикистана. Награды были присуждены в трех номинациях - за лучшие радиоматериалы, видеоматериалы и за лучшие публикации в онлайн-изданиях.

Так, за лучший радиоматериал третье место получила Дилафрузхон Расули (радио Сугд). Других мест в данной номинации нет.

Третьего места за лучший видеоматериал удостоилась Саида Рахимова (Джахоннамо), второе место разделили Фарзона Муроди ("Азия-Плюс") и Фарзона Шамсиева. Первого места в данной номинации не было.

За лучшие публикации в онлайн-изданиях третье место заняли Нодира Собирзод (за материалы для Your.tj) и Мехрангез Султонзода ("Азия-Плюс").

Вторые места достались Мавзуне Мухаммадали ("Илм ва хает") и Алие Хамидуллиной ("Азия-Плюс"). Первого места в данной номинации удостоилась Мехрангез Турсунзода (Your.tj).

Впервые в этом году была присуждена награда за вклад в развитие независимой журналистики в Центральной Азии. Ее удостоилась Джамиля Маричева из Казахстана.

А главную награду конкурса - Премию за вклад в развитие журналистики имени Буринисо Бердиевой получила главный редактор онлайн-издания Your.tj Зебо Таджибаева.

Источник - Азия-Плюс