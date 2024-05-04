Казахстанская гимнастка-"художница" Эльжана Таниева стала чемпионкой Азии

Эльжана Таниева стала чемпионкой Азии и поедет на Олимпиаду-2024

Лидер женской сборной Казахстана по художественной гимнастике Эльжана Таниева сумела выиграть золотую медаль Чемпионата Азии-2024 и квалифицировалась на Олимпийские игры в Париже, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НОК РК, казахстанка боролась за квоту в личном многоборье на квалификационном Чемпионате Азии по художественной гимнастике в Ташкенте (Узбекистан).

В первый день соревнований, которые прошли 2 мая, Таниева захватила промежуточное лидерство, выступив в упражнениях с мячом и обручем.

А уже 3 мая прошли состязания в упражнениях с лентой и булавами. Здесь Эльжана также сохранила свои лидерские позиции, что дало ей возможность взять золотую медаль и путевку в Париж на Олимпийские игры 2024 года.

Чемпионка Азии-2024 Эльжана Таниева в итоге набрала 133,40 балла, другая наша соотечественница, Айбота Ертайкызы, финишировала на пятой позиции.

Таким образом, в копилке наших гимнасток на данный час две медали азиатского первенства. К "золоту" Эльжаны Таниевой можно добавить "бронзу" казахстанской сборной в групповом многоборье, которая была завоевана 2 мая.

Наши девушки в сумме набрали 61,30 балла, пропустив вперед себя представителей Узбекистана и Японии.

Куандык Шынасилов

Источник - Zakon.kz