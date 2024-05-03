Владимир Путин наградил Ислама Халилова за спасение людей в «Крокус Сити Холле»

15-летний юноша 22 марта 2024 года спас более 100 человек во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области.

Ислам Халилов награжден российской медалью «За спасение погибавших». Соответствующий указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» 2 мая 2024 года подписал президент Владимир Путин.

Согласно указу, школьника Ислама Халилова наградили «за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях».

15-летний юноша 22 марта 2024 года спас более 100 человек во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области.

Его семья много лет назад переехала из Кыргызстана в Москву, а сам мальчик родился и вырос в России.

Кабар