Владимир Путин наградил Ислама Халилова за спасение людей в «Крокус Сити Холле»

15-летний юноша 22 марта 2024 года спас более 100 человек во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области.
Ислам Халилов награжден российской медалью «За спасение погибавших». Соответствующий указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» 2 мая 2024 года подписал президент Владимир Путин.
Согласно указу, школьника Ислама Халилова наградили «за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях».
15-летний юноша 22 марта 2024 года спас более 100 человек во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области.
Его семья много лет назад переехала из Кыргызстана в Москву, а сам мальчик родился и вырос в России.
Кабар