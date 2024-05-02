Саудовской феминистке дали 11 лет тюрьмы за посты в соцсетях

Контртеррористический суд Саудовской Аравии приговорил местную феминистку Манаэль аль-Отайби к 11 годам тюрьмы за посты в соцсетях.

Приговор был вынесен ещё в январе 2024 года, однако известно о нём стало только сейчас. Правозащитная организация Amnesty International пишет, что аль-Отайби обвинили исключительно в выборе одежды и выражении взглядов в интернете.

На своих страницах в X и снэпчате 29-летняя активистка призывала к прекращению мужской опеки над саудовскими женщинами и публиковала видео, где она занимается спортом в футболке и лосинах, которые считаются в Саудовской Аравии "непристойными". Также активистку обвиняли в том, что она не носит абайю – традиционное платье – в общественных местах.

Аль-Отайби судили по антитеррористическому закону, который предусматривает уголовную ответственность за использование веб-сайтов для "передачи или публикации новостей, заявлений, ложных или злонамеренных слухов или тому подобного для совершения террористического преступления". Семья аль-Отайби не имела доступа к материалам дела.

Манаэль аль-Отайби арестовали в ноябре 2022 года. В августе 2023 года её поместили в одиночную камеру без кондиционера, в ноябре – отказали в свидании с семьёй. В следующий раз ей удалось связаться с родственниками только в апреле 2024 года. Аль-Отайби рассказала, что у неё сломана нога и её держат в одиночной камере в пыточных условиях, передаёт правозащитная группа ALQST. Эр-Рияд это отрицает.

Правозащитники призывают власти Саудовской Аравии немедленно освободить аль-Отайби и заявляют, что её заключение противоречит рассказам саудовских властей о расширении прав и возможностей женщин в стране.

Саудовские активистки получали приговоры за посты в соцсетях и раньше – вплоть до 45 лет тюрьмы. Сестре аль-Отайби – Фавзии – предъявляли аналогичные обвинения, но она успела уехать из страны после вызова на допрос в 2022 году.