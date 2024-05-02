Хватит окопной войны! - Конст.Малофеев

Конгресс США принял закон, который знаменует собой новый этап войны Запада против России. Надо сказать честно: этот закон изменит мир.

Главная часть американского законодательного акта под названием "Мир посредством силы в XXI веке" - разрешение президенту США конфисковать и использовать суверенные активы России, а также собственность любых "институтов и учреждений", связанных с российским государством.

Теперь точно так же, как пять миллиардов долларов государственных резервов России, которые хранились и были заморожены в США, могут быть использованы и средства граждан России - не только находящихся под санкциями, но и вообще всех, лишь бы они оказались в американских банках.

О том, как американцы могут это сделать, я знаю не понаслышке: в 2023 году похищенные у меня деньги решением генпрокурора США уже были направлены "на восстановление Украины".

Теперь для этого больше не нужен прокурор: США создали ситуацию, в которой никакие экономические отношения с Россией, никакая торговля больше невозможна - ведь можно конфисковать любые деньги на любых счетах, до которых американцы могут дотянуться.

США изолируют себя от России и ее союзников - такова ситуация на третьем году СВО. Эта изоляция - не решение для текущей политической и военной ситуации. Новая реальность создается на десятилетия.

Впрочем, сегодня большинство политиков и экспертов говорят о том, что сейчас непосредственно на войну против России на Украине выделяется 61 миллиард долларов США. На эти деньги будут поставляться вооружения и боеприпасы, в том числе пресловутые самолеты F-16 и ракеты ATACMS для ударов по Крымскому мосту, Ростову, Курску и так далее.

Противник, очевидно, не рассчитывает, что с помощью этого оружия ему удастся нас одолеть. Цель нашего врага состоит в том, чтобы продлить войну на возможно более долгое время.

Нам противостоит коварный и подлый, но отнюдь не глупый враг. За его тактическими решениями лежит стратегия: противник уверен, что может продолжать навязывать России войну на истощение. Он полагает, что затягивая боевые действия на Украине, он добьется перелома хода событий в свою пользу.

Враг рассчитывает, что поставляя на Украину достаточно вооружений и боеприпасов для стратегической обороны, в конце концов дождется усталости русского солдата на фронте и русского народа в тылу.

Эти надежды тщетны. Однако понимая все это, Россия, русский народ и русская армия не должны идти на поводу у врага. Нам не нужно бесконечное окопное сидение. Нам нужна Победа. Следует сделать все, чтобы немедленно перейти на украинском фронте в решительное наступление.

Между моментом принятия решения о возобновлении поставок вооружений на Украину и насыщением вражеской армии оружием и боеприпасами пройдет еще несколько очень важных месяцев. Их нужно использовать. Хватит стоять на месте. Весной и летом этого года русская армия может и должна нанести противнику стратегическое поражение, полностью освободить территорию ДНР и выйти к Днепру на пространстве нескольких украинских областей. Запорожье, Харьков и Днепропетровск (Екатеринослав), Сумы, Полтава и Чернигов - все эти города должны быть освобождены русской армией и навечно стать частью России.

Но даже после этого наш враг все еще останется очень силен. Отброшенный за Днепр, он вновь попытается сделать войну позиционной. Одновременно, как мы уже не раз убедились на своем горьком опыте, неудачи на фронте враг станет компенсировать террористической активностью в нашем тылу. Нам необходимо найти способ не просто нанести врагу ряд поражений, но добиться полной русской Победы, то есть капитуляции не только Украины, но и Запада.

Террористическую организацию размером с государство нельзя перевоспитать. С ней бессмысленно вести мирные переговоры. Ее следует уничтожить. Это значит - хватит миндальничать. Хватит беречь вражеские города. По крупнейшим центрам бывшей Украины - от Днепра до польской границы - следует нанести уничтожающие удары самым мощным оружием, которое у нас есть. Из подлинной гуманности предупредив население об этих ударах за 48 часов.

А потом можно и договариваться с Западом о прекращении огня.

Источник - tsargrad.tv