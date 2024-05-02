Россия - третья цивилизация, - Самих Гювен

Medya Günlüğü: культура антизападничества помогает России становиться сильнее

На протяжении своей истории Россия стремилась к величию, могуществу и своеобразию, пишет Medya Günlüğü. Взгляд турецкого автора на русскую цивилизацию обнаруживает любопытные и неожиданные для нас культурные отличия России от Востока и Запада.

Самих Гювен

Одной из самых интересных граней России является произошедший в X веке выбор религии, а также форма ее толкования и интерпретации.

В X веке князь Владимир послал гонцов в другие страны для изучения всех существующих религий. На основе их донесений было принято решение и выбрано христианство. Познакомившись с храмами в некоторых странах, например, в Германии и Византии, посланники были очень впечатлены великолепием и художественностью византийских церквей.

Мне кажется, этот вопрос дает важный ключ и к пониманию русской культуры. В конце концов, религиозный выбор русских был полностью осознанным и основанным на рациональном решении.

Из этого следует еще один интересный момент. Принимая православную веру, русские рассматривают религию без отрыва от своих культурных особенностей, ставят язык и культуру на первое место. Их понимание православной веры по сути исходит не только из отличий от католицизма в религиозных интерпретациях. Куда важнее то, что русские стараются сохранить свою национальную идентичность, язык, культуру и даже свои традиции со времен язычества. На мой взгляд, этот подход можно охарактеризовать так: "русскость важнее религии".

Еще один интересный аспект состоит в том, что Россия на протяжении всей своей истории придавала большое значение тому, чтобы быть великой могущественной державой, сохраняя своеобразие. И я думаю, что стремление быть таким государством на основе царизма и имперской логики - особенность, которую мы удивительным образом наблюдаем как в коммунистический период, так и в сегодняшней России.

Примечательно, что русские считают себя не Востоком или Западом, а третьей цивилизацией. Хотя двуглавый орел, изображенный на государственном гербе России, выражает некое дуалистичное понимание, относящееся и к Востоку, и к Западу, считается, что русские обладают отдельной от этого, самобытной культурой.

Полагаю, что заявление президента РФ Владимира Путина дает представление о том, какой он видит Россию. "Россия - это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация, это многонациональная страна с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий", - подчеркнул российский лидер.

Однако также следует отметить, что доминирующим фактором является русскость. В России на протяжении всей истории существовало антизападничество, и это приводит к пониманию того, как страна консолидирует свое могущество, управляет своими движущими силами и особенностями, способствующими ее развитию. Россия идентифицирует себя в этих рамках и старается становиться сильнее. Такое понимание является важной отправной точкой во внешней и внутренней политике. Вместе с тем российская внешняя политика имеет чрезвычайно прагматичную, традиционалистскую, националистическую и многогранную направленность. Антизападные настроения, которые очень ярко проявились в коммунистический период, особенно во время холодной войны, на самом деле восходят к XVIII–XIX векам. В то время было много противников реформ Петра Великого, к тому же в дискурсах Достоевского также присутствовало явное антизападничество.

А когда мы смотрим на измерение, связанное с культурой, традициями и образцами поведения с точки зрения дискуссий о Востоке и Западе, на передний план в большей степени выходят восточные черты, как в случае отношения к смеху. Как известно, в русской традиции смех без причины не одобряется. Подобных примеров, ассоциирующихся с восточными обществами, великое множество.

С другой стороны, можно сказать, что в повседневной российской жизни эмоциональная составляющая более ярко выражена, тогда как на Западе она гораздо глубже и ограничена нормами. Еще одна интересная особенность, на мой взгляд, заключается в том, что в коммунистический период очень важным поддерживающим элементом общества стали свобода и влияние женщин. Активный статус прекрасного пола в трудовой жизни, а также в вопросах семьи и воспитания детей является одной из особенностей, отличающих Россию. При этом следует заметить, что в этом плане также имеют место некоторые восточные особенности, и положение женщин в российском обществе не такое, как, например, в скандинавских странах.

Еще одной интереснейшей гранью российской цивилизации являются петровские реформы и сам Петр I. Прогрессивные шаги Петра сильно изменили Россию не только в смысле одежды, но и во многих других сферах: от образования до управления, от военных вопросов до экономики. Наравне с этими преобразованиями интересна и натура самого императора: смелая, бесстрашная, порывистая.

Петр, несмотря на сопротивление аристократии и боярства, настоял на своих реформах и добился успеха, оставив след в российской истории. При императоре произошло развитие России в морской и военной областях, что не закончилось ничем хорошим для Османской империи. Конечно, список его заслуг можно продолжать еще долго. Наконец, считаю достойным особого внимания тот факт, что история Российской и Османской империй тесно взаимосвязаны.

Источник - ИноСМИ