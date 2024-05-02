Суд в США приговорил одного из богатейших людей мира к четырем месяцам тюрьмы

Суд в США приговорил основателя крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпэна Чжао к четырем месяцам тюрьмы.

Об этом сообщает Reuters.

Суд признал 47-летнего Чжао виновным в нарушении американского законодательства о борьбе с отмыванием денег. По версии обвинения, руководству Binance было известно о транзакциях, связанных с финансированием терроризма, детской порнографии и другой незаконной деятельности, но платформа не ставила в известность об этом правоохранительные органы.

Чжао в рамках сделки со следствием признал вину и покинул пост руководителя Binance. Суд назначил ему наказание меньше, чем требовала прокуратура (три года), и меньше, чем обычно назначают при подобных обвинениях (полтора года).

Помимо четырех месяцев тюрьмы, Чжао будет обязан заплатить штраф в размере $50 тысяч.

Чжао - один из богатейших людей мира. В последнем ежегодном рейтинге миллиардеров Forbes он занимает 50-е место с состоянием в $33 миллиарда.

В марте в США 25 лет тюрьмы получил основатель обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид - до банкротства эта биржа была одним из основных конкурентов Binance. Его признали виновным в краже денег у клиентов.



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