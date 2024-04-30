Зеленский заявил, что идут переговоры с США о поддержке Украины на 10 лет

Идут переговоры в рамках работы над двусторонним соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности, сообщил Зеленский.

США и Украина проводят переговоры о военной и финансовой поддержке Киева на следующие 10 лет, заявил Владимир Зеленский в своем видеообращении. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Зеленского, переговоры ведутся в рамках работы над двусторонним соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности. Цель Киева — сделать это соглашение "наиболее сильным из всех" подобных, заключенных с другими странами.

"Работаем и над тем, чтобы зафиксировать конкретные уровни поддержки на этот год и на следующие 10 лет. Это и вооруженная поддержка, и финансовая, и политическая, и то, что касается совместного производства оружия", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что страна продолжит предоставлять Украине военную помощь (по крайне мере, на текущем уровне) до конца десятилетия.

В ходе январского визита в Киев Сунак сообщил о выделении крупнейшего пакета помощи в размере 2,5 миллиарда фунтов на 2024 год и подписал с Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Договор рассчитан на 10 лет.

Sputnik